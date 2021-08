Braziliaanse activist daagt westers natuurbegrip uit. Geven wij evenveel als we nemen?

Ailton Krenak: Ideeën om het einde van de wereld uit te stellen. Berichten van een bijna uitgestorven volk

Vert. Alexander van Kesteren

Uitgeverij Ten Have; 128 blz.

€ 18,99

★★★

Ailton Krenak is leider van de Krenak, een inheemse bevolkingsgroep uit de Amazone. Honderd jaar geleden leefden er nog zo’n 5000 Krenaks, nu nog maar 130. Krenak is een van de meest prominente activisten die zich inzetten voor de rechten van inheemse volkeren in Brazilië.

De natuur als persoon of product

De afgelopen tweeduizend jaar is de opvatting van ‘de mensheid’ gebruikt om te onderdrukken, stelt Ailton Krenak. Het blijkt dat we met ‘de mensheid’ vooral witte Europeanen bedoelden, en dat denkbeeld stelde ‘verlichte’ Europeanen in staat om ‘barbaren’ beschaving bij te brengen. Die Europeanen zien zichzelf nog altijd als de mensheid, terwijl “70 procent van ‘ons’ uitgesloten wordt van ook maar de minste uitoefening van bestaansvrijheid”. De Krenaks wonen tegenwoordig in een reservaat.

Die zogenaamd beschaafde mens is in werkelijkheid ontworteld; de band van Europeanen met de aarde is zó verstoord dat we ervaringen van mensen ‘buiten’ de ‘mensheid’ schamper lachend terzijde schuiven, zegt Ailton Krenak. De Krenaks wonen naast een rij bergen, elk met een eigen naam en karakter. Iedere ochtend kijken de dorpelingen naar de bergen om te zien wat voor dag het wordt. De uitstraling van de bergen bepaalt of ze gaan vissen, dansen, of binnen blijven. Net zo heeft de rivier de Watu (‘grootvader’) voor de Krenak een eigen persoonlijkheid.

Het beeld van de natuur dat de Krenak hebben – een verpersoonlijkte, familiaire en emotioneel geladen omgeving – moet letterlijk wijken voor het westerse beeld van de natuur als grondstof, bezit, en product. Vandaar dat de Braziliaanse overheid een stuwdam kon plaatsen in de Watu, die zij de Rio Doce noemt, en er niet om maalt dat er gifstoffen in de rivier lekken.

De mythe van duurzaamheid

Ailton Krenak vindt het armoedig om de natuur alleen als product te zien. Bovendien leidt het ons niet naar de verlossing, maar naar onze ondergang die klimaatverandering heet. Krenak wijst op de ‘mythe van duurzaamheid’: élk bedrijf eigent zich een deel van de aarde toe, of het nou Shell is of Triodos. We nemen simpelweg meer dan we teruggeven – of misschien zijn we überhaupt niet gewend iets terug te geven aan de Aarde, die ons alles heeft gegeven wat we kennen.

Daarom pleit Krenak voor een bredere opvatting van wat natuur kan betekenen. In Ideeën om het einde van de wereld uit te stellen stelt Krenak vooral onze problematische omgang met de natuur aan de kaak; hij biedt geen concrete oplossingen om het einde van de wereld uit te stellen. Dat hoeft misschien ook niet in een filosofisch essay, en bovendien geeft hij toe dat hij de titel vooral koos als provocatie.

Redenen om dit boek niet te lezen

In sommige passages gaat Krenak behoorlijk ver. Hij wijst terecht op de gevaren van kapitalisme en vermarkting van de natuur, maar stelt vervolgens dat ook de wetenschap gegijzeld wordt door consumptiedrift: “Sinds lange tijd is er niemand meer die als een echte wetenschapper werkelijk vrij nadenkt.” Hier slaat hij de plank flink mis. Er zijn vast wetenschappers die commercieel gemotiveerd zijn, maar ik zie niet in waarom dit voor allemaal zou moeten gelden.

Iets verderop suggereert hij bovendien dat de medische wetenschap ons misleidt door wetenschappelijke doorbraken te veinzen: “We weten dat wetenschappelijke ontdekkingen, een genezing voor deze of die kwaal, helemaal niet zo bijzonder zijn. De laboratoria creëren een vraag waar ze aan voldoen met hun door ‘doorbraken’ bewerkstelligde aanbod.” Wederom: het geldt vast voor een paar bedrijven, maar ik kan niet bedenken hoe het voorkomen en genezen van ziektes per definitie een commercieel plot is.

Redenen om dit boek wel te lezen

Krenak wijst er terecht op dat het natuurbeeld van de westerse mens verstoord is. Hij nodigt je uit die visie achter te laten en je in zijn perspectief te verplaatsen. Met hem meedenken is een confronterende, maar ook verfrissende denkoefening. Jammer dat hij af en toe wat ver doordraaft.

