Bokser Elizabeth Stokes ging niet topless. Ze wilde haar sport serieus beoefenen

Dit boek over sportheldinnen biedt veel anekdotes, maar weinig analyse.

“Ik, Ann Field, ezeldrijver, voel mij beledigd door mevrouw Stokes, en nodig haar uit voor een test van haar boksvaardigheid voor 10 pond.” Lezers van de Daily Post wreven zich op 7 oktober 1728 in de handen: in de krant uit Londen stonden regelmatig soortgelijke oproepen. Het antwoord van Elizabeth Stokes liet niet lang op zich wachten: “Als de beroemde ezelsvrouw mij uitdaagt voor een gevecht om 10 pond, verzeker ik haar dat ik niet zal talmen voor dat bedrag, en ik twijfel er niet aan dat de slagen die ik haar zal toebrengen voor haar moeilijker te verteren zullen zijn dan welke zij haar ezels ooit heeft gegeven.”

Een bokswedstrijd was begin achttiende eeuw snoeihard. Bijten, krabben, uitgerukte ogen, soms vielen er doden. Vrouwelijke boksers stonden vaak topless in de ring. Stokes ging niet uit de kleren. Ze wilde de sport serieus beoefenen. Serieus geld verdiende ze ook. De tien pond die ze won met haar partij tegen Field stond gelijk aan twee jaarsalarissen van een kamermeisje.

In haar carrière verloor Stokes geen enkele bokswedstrijd. Niet verwonderlijk dat haar levensverhaal is opgenomen in Heldinnen, een verzameling portretten van zeventig vrouwelijke sporters, geschreven door Luca Caioli en Elvira Giménez. Hij is de schrijver van een groot aantal voetbalbiografieën. Zij onderzoeker aan het Instituut voor Vrouwenstudies in Madrid.

Als recensent van een bundel met korte biografieën is het makkelijk scoren. Waarom geen aandacht voor Tollien Schuurman, begin jaren dertig de snelste vrouw ter wereld? Maar het is wat flauw om nu een rijtje winnaars op te lepelen dat in Heldinnen ontbreekt.

Toch is er kritiek mogelijk op de keuze van de geportretteerden. Sportprestaties van vrouwen zijn vaak in de vergetelheid geraakt, is de stelling van de auteurs. Vandaar dit boek. Maar is het dan logisch om in te zoomen op sterren als tennisster Suzanne Lenglen, amazone Anky van Grunsven, voetbalster Megan Rapinoe en atletes als Fanny Blankers-Koen en Florence Griffith-Joyner? Zij zijn bij lange na niet vergeten.

En fundamenteler: waarom hoofdstukken inruimen voor ballonvaarster Sophie Blanchard en de eerste kosmonaute Valentina Teresjkova? Sinds wanneer is vliegen in een luchtballon of ruimtevaartuig een sport?

Verwacht van Caioli en Giménez geen doorwrochte analyses. Heldinnen is vooral anekdotisch van aard. Het meest tot hun recht komen de verhalen over vrouwen die ook buiten het stadion vooropgingen in de strijd. Zo moest de zwarte tennisster Althea Gibson rond 1950 hemel en aarde bewegen om in het gesegregeerde Amerika mee te mogen doen aan toernooien. Uiteindelijk won ze Wimbledon tweemaal. Gibson: “Handen schudden met de koningin van Engeland was heel wat anders dan gedwongen worden in het gekleurde gedeelte van de bus te zitten.”

In 1901 vond initiatiefnemer van de Olympische Spelen Pierre de Coubertin dat geen enkele vrouw mocht sporten. Dames hoorden te applaudisseren voor de sportprestaties van hun mannen en zonen – en daarmee uit. Vrouwen die toch sportten werden afgefakkeld. Ze waren volgens mannelijke tijdgenoten ‘verdwaasd‘ riskeerden onvruchtbaarheid, of stonden bloot aan ‘onzedelijke overprikkeling‘.

Het seksisme belemmerde Elizabeth Turner-Sarti niet om in 1869 mee te doen aan Parijs-Rouen, de eerste grote wielerkoers. De Française finishte voor menig man en slechts een enkeling vatte dat sportief op. Caioli en Giménez citeren een coureur die achter haar reed en dat naar zijn hoofd geslingerd kreeg. “Wat is daar mis mee?” zou hij hebben gezegd. “Ik zit altijd al graag achter de vrouwen aan!”

Luca Caioli en Elvira Giménez

Heldinnen. Vrouwen die sportgeschiedenis schreven

Vert. Pieter van der Drift

Thomas Rap; 381 blz. € 22,99

