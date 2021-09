Bescheiden kijk op het menselijk drama van 9/11

Worth

Regie: Sara Colangelo

Met Michael Keaton, Stanley Tucci, Amy Ryan

★★★★ / vier sterren

Wat is een mensenleven waard? Vraag het een filosoof en je krijgt een ander antwoord dan wanneer je aanklopt bij schadeclaimadvocaat Ken Feinberg.

Na de aanslagen van 9/11 neemt hij de taak op zich nabestaanden van overledenen te compenseren uit een nationaal fonds. Feinberg en zijn team gaan met getallen in de weer. Maar rekensommen voldoen niet, zo blijkt wanneer ze gaan praten met de achterblijvers.

Met hun grillige emoties brengen die rimpelingen in het strakke juristenkantoor vol glas en mahonie. Sommigen zijn te diep in rouw om aan geld te denken. Een gay man was niet officieel verbonden met zijn partner. Heeft een bankdirecteur een ander prijskaartje dan een afwasser? Feinberg, fijn ingehouden gespeeld door Michael

Keaton, is een ordelijke, operaminnende carrièreman die zijn spreadsheets terzijde moet schuiven.

Worth mag wat braaf en voorspelbaar verlopen, de film laat mooi zien hoe perplex de wereld twintig jaar geleden na 11 september was. En hoe groot de discrepantie tussen de impact van de terreurdaden en de intimiteit van het verdriet. De ontelbare missing posters in New Yorkse straten. Een stickertje op een tupperwarebakje dat een weduwnaar (Stanley Tucci) koestert: erin zat de laatste maaltijd die zijn vrouw voor hem had gemaakt.

Reageerden eerdere films als United 93, World Trade Center en Zero Dark Thirty op de aanslagen met grootse gebaren en heroïek, Worth houdt het klein, bescheiden en bovenal menselijk. De verhalen achter de duizenden doden: díe zijn veel waard.