Ariana Grande’s feministische boodschap vond ook in de Ziggo Dome gretig aftrek

Pop

Sweetener World Tour

Ariane Grande

★★★☆☆

Het is bijna onmogelijk om naar een concert van Ariana Grande te gaan zonder terug te denken aan de terroristische aanslag die bij haar optreden in 2017 in Manchester plaatsvond. Mocht je de vreselijke gebeurtenis verdrongen hebben, dan werd die weer in herinnering geroepen door de strenge veiligheidsmaatregelen die vrijdag in het Amsterdamse Ziggo Dome golden. Via de site van de concertorganisator en social media was de concertgangers te verstaan gegeven dat ze alleen een klein doorzichtig tasje mochten meenemen. Dat bericht had niet iedereen bereikt en de concertgangers die toch met een ondoorzichtige tas aankwamen, werd aangeraden het kleinood ergens in de buurt van de concertzaal te verstoppen.

Eenmaal binnen bleek Grande zelf nadrukkelijk niet te willen verwijzen naar de aanslag. Bij het eerste van drie Nederlandse concerten beperkte de Amerikaanse de interactie met het publiek tot een minimum. Meer dan een “hallo Amsterdam” en “hebben jullie zin in een leuke avond” viel er niet uit de mond van de 26-jarige op te tekenen.

Voorbeeldfunctie

Zo moest de muziek voor zich spreken, in een opvallend sober ogende show die anderhalf uur lang op hoog tempo voortdenderde. Daardoor ontbrak vaak de tijd om de nummers tot je door te laten dringen en kwam de emotionele impact van de songs nauwelijks uit de verf.

Jammer was ook dat de geluidsafstelling nogal bonkig klonk. Het leidde ertoe dat de melodieën het vaak moesten afleggen tegen de beats. Alleen aan het slot van show, bij enkele songs die voorzagen in een opzwepende mix van pop, r&b en hiphop, viel alles op zijn plaats en barstten er tot op de achterste rijen dansfeestjes los.

Fans van Ariana Grande in de rij voor de Ziggo Dome. Beeld ANP

De adoratie van de fans kende in Ziggo Dome sowieso amper grenzen. En dat heeft niet alleen te maken met haar muziek maar ook met de voorbeeldfunctie die de superster voor haar veelal jonge, vrouwelijke fans heeft. Grande’s feministische boodschap vond ook in Amsterdam gretig aftrek. Toen ze een mannelijke danser wegduwde en vrouwelijke danser omhelsde, steeg er een gejuich op orkaankracht op. Bij het nummer met de veelzeggende titel ‘God is a woman’ verbeeldden Grande en haar dansers Het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci. Ook die boodschap was een schot in de roos, getuige het grote aantal fans dat de concertzaal verliet met een petje met de tekst ‘God is a woman’ erop.

Ariana Grande treedt op 11 september nogmaals op in Ziggo Dome.