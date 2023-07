Alweer een Sisi-film: nu loopt de keizerin op bergschoenen en rookt hasj in Algiers

Sisi & Ich

Regie: Frauke Finsterwalder.

Met Sandra Hüller, Susanne Wolff en Georg Friedrich.

Vanaf 6 juli te zien in de bioscoop.

★★★★

Sisi zit in kleermakerszit op de grond. Ze leest, rookt en lacht, en geniet zichtbaar van de Griekse zomer. Ver weg van het Weense hof is Elisabeth, keizerin van Oostenrijk en koningin van Hongarije, gelukkig.

Sisi & Ich van de Duitse regisseur Frauke Finsterwalder speelt onder meer op het Griekse eiland Korfoe en is het vierde Sisi-portret in korte tijd. Filmmakers kunnen er geen genoeg van krijgen om Sisi te portretteren. Vorig jaar verscheen de prachtige Oostenrijkse bioscoopfilm Corsage waarin Sisi haar entree maakte als een soort feministische punkrocker avant la lettre. Min of meer tegelijkertijd verschenen er twee series op de buis. De NPO kwam met de Duitse productie Sisi, Netflix lanceerde de zesdelige serie Die Kaiserin.

Sisi-revival

125 jaar na haar dood kun je rustig spreken van een Sisi-revival. De nieuwe Sisi-portretten wijken wel sterk af van de beroemde films met Romy Schneider uit de jaren vijftig. Sisi heette in die zoete klassiekers Sissi met dubbel-s. Maar Elisabeth schreef haar bijnaam toch echt met een enkele s.

Het is niet de enige correctie. De nieuwe Sisi is veel vrijer en opstandiger. Het beeldschone, naïeve meisje dat op 16-jarige leeftijd een keizerlijk korset krijgt en later vooral wordt omschreven als een depressieve, moeilijke vrouw heeft in de twee bioscoopfilms plaats gemaakt voor een oudere, onafhankelijke geest. We zien een reislustige, sportieve vorstin die een broertje dood heeft aan de verstikkende Weense hofetiquette. “Ik ben ontwaakt in een kerker”, zo schreef Elisabeth in haar dagboek, kort nadat ze met keizer Frans Jozef in het huwelijk was getreden.

In Sisi & Ich treffen we haar op Korfoe waar ze cocaïne gebruikt en een tatoeage laat zetten. Ze verblijft er in een soort aristocratische, vrouwelijke commune waar Sisi de regels van het spel bepaalt. De keizerin die in de film duidelijk aan boulimia lijdt, duldt geen dikke mensen in haar nabijheid. Als ze zin heeft in een toneelstuk, wordt er een theater opgetuigd.

Die Kaiserin, de Netflix-serie met Devrim Lingnau als Sisi. Beeld -

Samen met haar hofdame Irma Sztáray – door haar ogen kijken we naar Sisi – gaat ze paardrijden. Fysiek en mentaal is ze continu in beweging. De nieuwe Sisi draagt geen hoepelrok maar wandelschoenen. Ze beweegt op de klanken van Portishead en andere moderne bands.

IJs en hasj

Sisi & Ich speelt met allerlei conventies zoals Corsage dat ook deed. Daarmee wordt de keizerin doelbewust losgeweekt van haar oude beeltenis. Regisseuse Frauke Finsterwalder omschreef het in een interview als een saaie, masculiene kijk op Sisi die ze graag wilde doorbreken. Hier dus geen Sisi die smoorverliefd in de armen van haar keizer ligt, maar een vrouw die naar Algiers reist om ijs te eten en hasj te roken.

Vooral in de speelfilms wordt Sisi weer een mens. In Sisi & Ich is ze innemend, maar ook manipulatief. Ze is genadeloos voor haar hofdame Irma (een prachtrol van Sandra Hüller) en andere getrouwen. Het ene moment trekt ze mensen aan, om ze het volgende moment te laten vallen. Een mens heeft verschillende kanten, licht en donker, wil de film maar zeggen. De Duitse actrice Suzanne Wolff laat als Sisi een rijk palet zien, ze speelt haar als een decadent serpent, maar ook als een kwetsbare vrouw die door iedereen wordt bekeken en becommentarieerd.

Het is vooral een vrijzinnige kijk op Sisi’s laatste jaren, waarin de makers zich niet laten hinderen door historische accuratesse. Het wil niet zeggen dat ze zich niet in de geschiedenis verdiepten, maar er wordt een eigen draai aan het historische portret gegeven.

Disney-prinses

Zoals de Disney-prinsessen zich in de loop der jaren ontwikkelden tot meer onafhankelijke figuren die hun eigen pad uitstippelen (denk aan Jasmine in Aladdin, maar ook aan Elsa die in Frozen uiteindelijk haar eigen koninkrijk bestiert), zo maakt ook Sisi een ontwikkeling door. In Sisi & Ich is sprake van een intense vriendschap tussen Sisi en Irma, een vriendschap tussen twee vrouwen die grenst aan romantische liefde. De film speelt met dat idee, en dat heeft iets verfrissends. Realiteit en fictie lopen losjes in elkaar over.

En natuurlijk zeggen alle hedendaagse Sisi-verfilmingen vooral iets over de 21ste eeuw waarin ze zijn gemaakt, en de feministische meetlat, zoals de Sissi-films uit de jaren vijftig iets zeiden over de naoorlogse jaren waarin Oostenrijk wel een sprookje kon gebruiken.

Lees ook:

De film Corsage werpt een nieuwe blik op lieftallige keizerin Sisi: ze rookt en spuit zelfs heroïne

De Weense regisseur Marie Kreutzer werpt met Corsage een frisse blik op Sisi. De Oostenrijkse keizerin rebelleert, als een punkrocker avant la lettre. Er is zelfs sprake van een kleine Sisi-revival.