Als een Pinguïn verliefd is op een Beer. Wat dan? Bijna zonder woorden maakt Pieter Gaudesaboos hun liefde invoelbaar

Pieter Gaudesaboos maakt een wonderschoon prentenboek over het ontdekken van de liefde.

In Vlaanderen geldt Pieter Gaudesaboos als een vooraanstaand tekenaar. Zijn uitgesproken kleurrijke en grafische (computer)illustraties vielen er meermaals in de prijzen. Toch laat zijn doorbraak in Nederland op zich wachten en waar dat aan ligt is mij niet helemaal duidelijk. Misschien slaat de vaak licht absurdistische insteek van zijn boeken bij ons minder aan, al zou het geestige, recent heruitgegeven kartonboek Tommies torenhoge boterham, over een jongen die een huizenhoge boterhammenstapel smeert, ook hier een hit moeten kunnen worden.

Vorig jaar verraste Gaudesaboos met een heel andere toon in Klein verhaal met een hart, een teder boek over een mierenmoeder die haar kind ter adoptie afstaat, met tekst van Elvis Peeters. En nu is er opnieuw een gevoelig verhaal, dat een groot publiek verdient.

Het opent met een sterke tekening van een pinguïn in een bootje, die tegen de golven op vaart. Dat het wit van de pagina de zee moet voorstellen, zie je dankzij het witte schuimwater dat tegen de zijkant van de boot opspat.

Beer wil maar een ding: Pinguïn achterna

De begeleidende tekst is meteen geladen: ‘Pinguïn was al lang onderweg. Al die tijd zeulde hij een koffer, een lantaarn en een groot geheim met zich mee.’ En als hij aanmeert bij een vuurtoren: ‘Hij wist dat alles zou veranderen’.

Als Beer, die daar woont, zijn voordeur opent, komt het hoge woord eruit: pinguïn is verliefd op hem. Beer moet daar hartelijk om lachen, want dat kan toch niet, een pinguïn en een beer (dat ze allebei man zijn, is gelukkig níet het probleem). ‘Daar trekt de liefde zich niets van aan’, zegt Pinguïn, waarop Beer wil weten wat liefde eigenlijk is.

Die openhartige toon vertedert en voorkomt tegelijkertijd dat het zoetsappig wordt. Pinguïn besluit te blijven, in de hoop dat Beer het antwoord op zijn vraag vanzelf ontdekt. Knap dat Gaudesaboos bijna zonder woorden voelbaar maakt wat een heerlijke zomer de twee dieren samen hebben. Aan het eind vertrekt Pinguïn en verdwijnt ook even de kleur uit Beers omgeving: grijs domineert het decor. Beer realiseert zich dat hij maar één ding wil: Pinguïn achterna.

De tekeningen, met fijne retro details, zijn strak vormgegeven, maar toch sfeervol dankzij het warme kleurgebruik en de goed getroffen houdingen en gezichtsuitdrukkingen van de personages. Een wonderschoon boek over (het ontdekken van) de liefde, misschien wel Gaudesaboos’ beste tot nu toe.

Pieter Gaudesaboos

Een zee van liefde

Lannoo; 80 blz. € 18,99

Vanaf 4 jaar.