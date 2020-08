Akwasi in Paradiso: hopelijk zijn er de volgende keer minder zaken die afleiden van de muziek

Het zal voor artiesten ook wennen zijn: concerten op anderhalve meter. Optreden voor veel minder publiek, dat bovendien niet danst maar zit. Rapper Akwasi greep deze ‘andere setting’ vrijdag in Paradiso aan om tussen de nummers door uitgebreid het gesprek met zijn fans aan te gaan. Zo mochten er vragen gesteld worden. Hoe gaat met je, wilde een bezoeker weten. Goed. Is er nog iets wat je had willen zeggen, vroeg een ander. Waarop Akwasi zijn gehoor verzekerde dat hij alles had gezegd wat hij wilde zeggen.

De vragen leken ingegeven door alle tumult die ontstond naar aanleiding van de uitspraken die de Amsterdammer in juni deed tijdens de anti-racisme demonstratie op de Dam. Met name zijn opmerking dat hij een Zwarte Piet in zijn gezicht zou trappen als hij er weer een zou zien, leverde hem veel kritiek op.

Bij het eerste van vijf concerten in Paradiso stond Akwasi zelf niet stil bij deze gebeurtenissen en leverden de vragen uit het publiek weinig nieuwe inzichten op. Bovendien haalden de geïmproviseerde vragenuurtjes steeds weer het tempo uit de show. Het werd daardoor een concert van stoppen en weer optrekken, waardoor je niet echt in een ‘flow’ kwam.

Maar er was meer dat afleidde van de muziek. De concertgangers zaten keurig op afstand en zodra iemand opstond om te gaan dansen werd deze terug gedirigeerd naar de stoel. Intussen mochten de fans wel hun longen uit hun lijf joelen en schreeuwen. Dat zorgde bepaald niet voor een ontspannen concertbeleving nu het coronavirus weer aan een opmars bezig is.

Dat was jammer, want muzikaal viel er genoeg te genieten. Vooral de songs van het nieuwe album ‘Sanfoka’ maakten indruk. Voor de opnames van deze plaat reisde Akwasi af naar Ghana, het land waar zijn roots liggen. In Amsterdam sprak hij de hoop uit dat bij de nieuwe nummers de Ghanese zon zou gaan schijnen.

Daar slaagde hij ook daadwerkelijk in met opzwepende nummers als ‘Sweety’ en ‘Odo’, die de bezoekers ertoe verleidden een swingend rondje stoeldansen ten beste te geven. Ook bij andere nummers wist de rapper met een mix van hiphop, soul en Ghanese highlife-muziek op overtuigende wijze een geheel eigen sound neer te zetten. Nu maar hopen op een volgend optreden met minder zaken die afleiden van de muziek.