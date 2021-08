Aangrijpende homo-erotische studie Rizi voert je naar een andere dimensie

Rizi

Regie: Tsai Ming-liang.

Met Lee Kang-sheng en Anong Houngheuangsy.

★★★★

Als je een film van Tsai Ming-liang binnenstapt, is het alsof je de wereld in een andere dimensie ervaart. Eerst moeten de zintuigen wennen aan het weldadig trage tempo. Tsai creëert beelden die als bezinksels neerdalen in het onderbewustzijn.

Dat was al zo toen de Taiwanese meester-chroniqueur dertig jaar geleden het internationale festivalcircuit veroverde met zijn grotestadskronieken Rebels of the Neon God (1992) en Vive l’Amour (1994). Vanaf dat prille begin speelde Lee Kang-sheng de hoofdrol. De acteur, die door Tsai ooit van de straat werd geplukt, groeide uit tot zijn alter ego. Hij speelde in al zijn films, ook in Tsai’s nieuwe, homo-erotische studie Rizi (Engelse titel: Days).

In Rizi heet hij Kang en struint hij met ernstige nek- en rugpijn door Taipei. Je voelt hier het verstrijken van de tijd, want in Tsai’s derde film The River (1997) liep hij al rond met die pijn. Zeer documentair en aangrijpend oogt zijn bezoek aan een acupuncturist die moxatherapie toepast, een combinatie van naalden en brandende geneeskrachtige kruiden.

Hoogtepunt in de Aziatische cinema

Nog hypnotiserender is Kangs ontmoeting met de jonge masseur Non op een hotelkamer. Tsai brengt de massage minutieus in beeld, ook het happy end, het orgasme dat Kang beleeft, waarbij de camera focust op zijn gezicht dat voor het eerst ontspant en glimlacht. De homo-erotische ontmoeting mag gerust een nieuw hoogtepunt heten in de Aziatische cinema. Na dertig jaar draait Tsai er niet langer omheen.

Opvallend zachtmoedig is de ontmoeting; twee eenzame zielen die even samen zijn. Kang betaalt de jongen niet alleen voor zijn dienst, hij geeft hem ook een presentje, een klein muziekdoosje.

Betoverend is het moment waarop Non aan het hendeltje draait en de melodie van de Charlie Chaplin-klassieker Limelight de kamer in dwarrelt. De jonge masseur draait het hendeltje langzaam. De melodie klinkt in slowmotion. Zo wordt de tijd verlengd dat ze daar samen vredig op die bedrand zitten.

Er zijn nauwelijks woorden in Rizi en als ze er zijn, zijn ze bewust niet ondertiteld. Tsai laat in zijn films de beelden spreken, en die openen een grote gevoelswereld.