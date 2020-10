Zorgminister De Jonge erkent: We hadden meer tijd moeten nemen voor coronawet

Het kabinet had meer tijd moeten maken voor het opstellen van de coronaspoedwet, en gedurende het proces meer uitleg moeten geven over de voorstellen. Dat zei minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) donderdag in de Tweede Kamer, tijdens de tweede dag van het debat over de coronawet. Volgens de minister wilde het kabinet zo snel mogelijk stoppen met regeren via noodverordeningen en werd daarom haast gemaakt met de wet. De Jonge: “Ik denk dat we meer tijd hadden moeten nemen voor het maatschappelijke debat dat hierbij past.”

Hij reageerde daarmee op de kritiek van een dag eerder, toen verschillende Kamerleden hun onvrede uitten over de rommelige voorgeschiedenis van de wet. Volgens hen heeft het kabinet bijgedragen aan de polarisatie door in een eerdere versie van de coronawet teveel macht naar zich toe te trekken. “Door dit voorstel hebben de zogenaamde ‘coronawaanzinnigen’ voet aan de grond gekregen”, zei het Kamerlid Femke Merel van Kooten woensdag.

Kamer heeft meer zeggenschap

Hoewel minister De Jonge dus erkent dat het kabinet meer tijd had moeten nemen voor het opstellen van de wet, is hij het er niet mee eens dat de oorspronkelijke coronawet teveel macht bij het kabinet legde. “De bedoeling van de wet is altijd geweest de parlementaire verhoudingen zo veel mogelijk te normaliseren”, zei de minister.

Dat neemt niet weg dat het kabinet positief is over een voorgestelde wetswijziging die de Tweede Kamer meer zeggenschap geeft. Minister de Jonge vindt het een goed idee om Kamerleden te laten stemmen over nieuwe coronamaatregelen, en ze niet alleen een week voor ze van kracht worden aan het parlement toe te sturen.

Wel benadrukte hij in het debat dat het belangrijk is dat het kabinet de mogelijkheid behoudt om in crisissituaties direct maatregelen te nemen. Er is volgens De Jonge simpelweg niet altijd genoeg tijd om de Tweede Kamer bij de beslissingen te betrekken. “Stel je voor dat we communiceren dat de situatie urgent is en dat de kroegen daarom eerder dicht moeten en we zeggen vervolgens: ohja, die maatregel gaat over acht dagen in. Dat zal de samenleving niet begrijpen.” Als gebruik wordt gemaakt van de spoedprocedure mag de Tweede Kamer pas achteraf stemmen over de genomen maatregelen. Stemmen zij niet in, dan wordt de maatregel weer ongedaan gemaakt.

Onder het mom van spoed

Omdat De Jonge ook begrijpt dat het niet de bedoeling is dat straks alle coronaregels onder het mom van spoed alsnog buiten het parlement om worden ingevoerd, werkt hij aan een set standaardmaatregelen. De bedoeling is dat het parlement vooraf over die maatregelen gaat debatteren en stemmen, zodat ze vervolgens kunnen worden ingevoerd zodra het besmettingsniveau boven een vooraf vastgelegde waarde stijgt. Het moet voorkomen dat volksvertegenwoordigers bij een corona-uitbraak alleen achteraf kunnen bijsturen.

De Kamer heeft al vaker gevraagd om zo’n ‘toolbox’. De Kamerleden vinden het belangrijk dat het coronabeleid voorspelbaarder wordt, zodat mensen niet pas bij de persconferentie zien “wat voor maatregelen dan weer uit de grabbelton komen”, zoals SP-Kamerlid Maarten Hijink het verwoordde.

De Jonge begrijpt dat. “De wens tot voorspelbaarheid is inmiddels in de plaats gekomen van een wens om meer maatwerk”, erkende hij. Dinsdag volgt meer informatie over de standaardmaatregelen, beloofde de minister.

