Zorgminister Conny Helder: Mensen moeten meer zelf gaan doen

Minister Conny Helder van langdurige zorg (VVD) geeft het volmondig toe, zonder enige schroom. Naast alle bekende crises in de Haagse politiek is er een ‘vergeten’ crisis die nu om aandacht vraagt: de ouderenzorg.

Ouderen moeten meer gaan betalen voor minder zorg en met minder verzorgend personeel, staat in een advies aan de Tweede Kamer. De minister gaat haar best doen om ervoor te voorkomen dat de premies omhooggaan. Dat betekent volgens haar dat mensen meer voor elkaar moeten zorgen, minder van de overheid moeten verwachten en dat zorginstellingen meer technologie moeten gebruiken.

Waarom horen we er nu pas van? Het lijkt wel of Den Haag dit stilzwijgend uit de weg is gegaan.

“We hebben twee jaar corona gehad, dat heeft niet geholpen om actie te ondernemen. Ons beleid is al dat we ouderenzorg anders gaan organiseren. We moeten de zorgvraag naar beneden brengen, zodat mensen meer zelf moeten gaan doen.”

U zegt dat er meer ingezet moet worden op een sociaal netwerk. Dat staat ook in het rapport. Tegelijkertijd staat daarin dat in 2015 bij de decentralisatie van de zorg werd verwacht dat mensen meer voor elkaar zouden gaan zorgen. Er zijn alleen niet meer mantelzorgers bijgekomen. Hoe ziet u dat?

“Daar zit een heel belangrijk punt. We moeten gaan leren het samen te gaan doen. Ik kan dat niet van bovenaf opleggen. Jongeren beseffen gelukkig steeds meer dat zij voor hun ouders moeten gaan zorgen. Maar het blijft een puzzel: hoe ga je dat doen zonder dat alles in je leven mantelzorgen wordt?”

Moet de buurman de buurvrouw helpen naar het toilet te gaan?

“Nee. Mensen hebben graag privacy. Ik heb een schat van een buurman, maar ik moet er niet aan denken. Ik heb veel liever straks een toilet dat mij helpt om dat gewoon zelf te doen.”

Het kabinet zet in op technologie als oplossing in de zorg. De ontwikkeling van die technologie staat in de kinderschoenen. Wat nou als dat toch niet de redding blijkt te zijn? Wat als die zelfwerkende wc’s niet werken?

“Nou, ik heb er laatst op een gezeten. Het was niet een heel prettige ervaring. Maar serieus nu: er zijn technische snufjes, zoals oogdruppelbrillen en steunkousaantrekkers, die de wijkverpleging kunnen helpen. Maar we hebben veel meer slimme oplossingen nodig. Techniek is niet het enige antwoord, dat weet ik nu al. Alles bij elkaar moet het gat dichten. De doelmatigheid, het mensen opnieuw dingen leren in plaats van voor ze te zorgen, het voor elkaar zorgen.”

Dat is een ideaalbeeld. Maar dat gebeurt nu weinig.

“Het is geen makkelijke weg. Maar er zijn een paar dingen die we wel doen. Ik ben een realist. Er zijn beren op de weg. Daarom ben ik bezig met extra subsidie, voor bijvoorbeeld de woonclusters.”

Die woningen zijn er nog niet.

“Die gaan we bouwen.”

Door wie dan, want er is ook een bouw- en wooncrisis.

“Ik ben samen met collega Hugo de Jonge er mee bezig om de bouw te versnellen. Ook voor mensen met een kleine portemonnee. Ik heb daar subsidie voor.”

Sommige mantelzorgers zijn vier uur per week tijd kwijt aan administratieve taken. Dat komt onder andere doordat er drie verschillende wetten zijn waar ze mee te maken krijgen. Hoe kijkt u daar naar?

“Die moeten vereenvoudigd worden. We proberen, in overleg met gemeenten en de zorgsector, te kijken welke afspraken we landelijk kunnen maken, zonder de autonomie van gemeenten in de weg te zitten. Dat zou gaan over hoe je hulpmiddelen kan aanvragen. Alle punten in dit dossier zijn stuk voor stuk niet makkelijk. We zien nu al dat het heel moeilijk is om thuiszorg aan te vragen, dat de huisartsen het zwaar hebben, en dat zorgpersoneel weggaat vanwege de werkdruk. Maar in paniek raken en niets doen is geen optie. Ik ben ervan overtuigd dat we de problemen waar we tegenaan gaan lopen kunnen aanpakken.”

Wie is Conny Helder? Conny Helder (VVD) is sinds 10 januari 2022 minister voor langdurige zorg en sport in het kabinet-Rutte IV. Eerder was ze bestuursvoorzitter van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven en ouderenzorgorganisatie tanteLouise.

