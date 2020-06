Zorgmedewerkers ‘in de frontlinie’ krijgen bonus van 1.000 euro

Nederlanders die in de zorg werken, krijgen als dank voor hun inzet tijdens de coronacrisis een eenmalige bonus uitgekeerd van 1.000 euro netto. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte dat bekend. "Wij willen onze waardering en dankbaarheid op die manier uiten", aldus De Jonge.

De bonus is onder meer voor verpleegkundigen, verzorgenden en mensen die werken in ondersteunende diensten, zoals schoonmakers. Het geld wordt in het najaar uitgekeerd. Werkgevers kunnen de bonus vanaf 1 oktober aanvragen voor hun medewerkers.

In Den Haag wordt momenteel gesteggeld over de lonen van verpleegkundigen: die gaan op korte termijn namelijk niet omhoog. De voltallige oppositie wil dat er al voor de zomer stevige beloftes aan het zorgpersoneel worden gedaan, maar de coalitie houdt voet bij stuk: daar is het te vroeg voor.

Nu de coronacrisis luwt, vindt de oppositie het dringend dat zorgpersoneel naast ‘terecht applaus’ ook zicht krijgt op ‘structureel meer waardering’. PvdA en SP voeren de druk op: het kabinet moet garanties geven dat de lonen in de zorg stijgen en de arbeidsvoorwaarden verbeteren.

PvdA en SP probeerden vergeefs om het kabinet er, via een motie, opdracht toe te geven. De motie kreeg de steun van de volledige oppositie, ook van alle oppositiepartijen op rechts, tot de SGP aan toe. Maar ze stuitte op het ‘nee, nu niet’ van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Als één blok stemden de Kamerleden van de coalitie tegen.

In maart besloot de Tweede Kamer al dat er een eenmalige bonus zou komen voor verpleegkundigen, maar omdat die nog steeds niet was uitbetaald gaf dit onrust onder verpleegkundigen en verzorgenden. Die onzekerheid is nu in ieder geval weggenomen.

