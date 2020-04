Zorgen experts over ontwikkeling corona-app, zeven apps nog in de race

De corona-app is een onmisbaar onderdeel van de kabinetsstrategie om het coronavirus onder controle te krijgen. Vooral als straks kinderen weer naar school gaan en mensen weer voorzichtig aan het werk mogen. De app moet GGD-medewerkers helpen na te gaan met wie een besmet iemand contact heeft gehad. Dat werk is straks onmogelijk allemaal handmatig uit te voeren.

Het ministerie van volksgezondheid heeft afgelopen week in een grote sessie het aantal van 63 serieuze inzendingen voor ontwerpen van de app teruggebracht tot zeven. Aanvankelijk waren er honderden inzendingen, nadat het kabinet op 7 april het gebruik van zo’n app aankondigde.

De it- en privacy-experts die bij de selectie betrokken waren, uiten nu in een brief hun twijfels. Volgens hen verliep de procedure chaotisch en is onduidelijk wat de selectiecriteria zijn. Onder de zeven geselecteerde ontwerpen zijn volgens hen enkele die door een meerderheid waren afgekeurd, terwijl betere ontwerpen ontbreken. Ook privacy-organisaties als Bits of Freedom en Platform Burgerrechten roepen de minister op terug te gaan naar de tekentafel.

Onder het vergrootglas op de appathon

Ondertussen liggen de zeven ontwerpen dit weekend al onder het vergrootglas tijdens een live uitgezonden appathon. Duizenden mensen keken zaterdag via www.rijksoverheid.nl/coronavirusapp mee naar pitches van de ontwerpers, stelden vragen en konden voor een deel de broncode van de ontwerpen inzien.

De app-ontwerpen zijn afkomstig van grote bedrijven als Accenture, DTACT en SIA, maar ook van non-profit-initatieven zoals Covid19-alert. Dit is een Europees initiatief van ontwerpers, ondernemers en techneuten, onder wie ook Nederlanders. Sommige apps zijn in een andere versie al in gebruik, zoals die van Accenture. In opdracht van het Rode Kruis in Oostenrijk maakte dit bedrijf een app die als een van de eerste live ging in Europa.

Het team van Accenture vertelde dat academici en Rode-Kruismedewerkers in Oostenrijk meekeken naar het ontwerp, en dat de gebruikte software volgende week open staat voor iedereen. Dat is ook een eis van het kabinet.

Alleen zorgmedewerkers mogen besmetting invoeren in app

Vanaf het begin zijn er zorgen geweest over de privacy van de app. Vrijdag zei premier Rutte daarom dat de app niet verplicht zal worden. De meeste vragen tijdens de appathon gaan over privacy en het bewaren en opslaan van gegevens. Favoriet is decentraal opslaan, dat betekent dat van de gegevens van alle gebruikers geen gezamenlijke database komt. Bij alle apps zullen alleen zorgmedewerkers gegeven over een besmetting van een gebruiker mogen invoeren. Ze krijgen daarvoor beveiligde codes. Misbruik of foutief gebruik van gegevens, al dan niet door een hacker, kan immers voor grote chaos zorgen.

De meeste ontwerpen slaan de locatiedata van gebruikers niet op, maar signaleren via bluetooth welke andere mobiel dicht in de buurt is geweest, en hoelang. Voor gebruik in Nederland wordt nog gekeken hoe deze precies deze gegevens moeten worden ingesteld. Wordt er bijvoorbeeld te ver gekeken, dan levert dat bij een besmetting veel meer contacten op die allemaal in quarantaine zouden moeten.

Toch zal een corona-app niet dé oplossing worden. Een van de voorbeelden waar tot nu met belangstelling naar gekeken werd, is de corona-app Trace Together van Singapore. Het gebruik is op vrijwillige basis, maar gezien de recente golf nieuwe besmettingen in de Aziatische eilandstaat lijkt dat nu niet voldoende. Vrijdag kwamen er in Singapore 1000 nieuwe besmettingen bij, vooral in de armere migrantenwijken. Ruim een miljoen Singaporezen heeft de app gedownload. Dat zouden driekwart van de zes miljoen inwoners moeten doen, om de besmettingen goed te kunnen traceren.

