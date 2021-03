Zorgelijke virussituatie weerhoudt kabinet voorlopig van versoepelen

Geopende terrassen en andere versoepelingen blijven voorlopig uit. Ook de avondklok blijft gehandhaafd, heeft het kabinet besloten tijdens het Catshuisberaad van zondag. De besmettingscijfers lopen te snel op.

Maandag volgt nog overleg tussen het kabinet en de burgemeesters. Dinsdag is er een persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge van volksgezondheid. Verschillende landen, zoals Frankrijk, verscherpen de coronamaatregelen, ook België sluit aanscherpingen niet uit. Het kabinet overweegt dit vooralsnog niet, melden Haagse bronnen.

Twee weken geleden spiegelden Rutte en De Jonge het land nog voor dat de terrassen mogelijk met Pasen weer open konden, mits de coronacijfers dit zouden toelaten. Ook toen groeide de hoeveelheid besmettingen al zorgelijk: het reproductiecijfer lag al een tijdje boven de 1. Rutte weersprak toen dat de verkiezingen een rol speelden bij de optimistische boodschap.

Ziekenhuisbesmetting

Zondag werden opnieuw ruim 7000 besmettingen geregistreerd, na 7642 op zaterdag. Afgelopen week was al een forse toename van het aantal positieve tests te zien. Ook de ziekenhuisbezetting groeit.

Vanwege die zorgwekkende cijfers drongen leden van het Outbreak Management Team (OMT) er in de media al op aan voorlopig niet te versoepelen. Viroloog Marion Koopmans vindt het niet verstandig de teugels te laten vieren, zei zij in het radioprogramma Met het oog op morgen. Volgens haar is pas wat mogelijk als meer Nederlanders gevaccineerd zijn. “We moeten echt nog even geduld hebben.”

Ook Ernst Kuipers van het Landelijk Meldpunt Acute Zorg vindt het te vroeg om te versoepelen. Hij ziet de ziekenhuisbezetting elke week met zo’n 10 procent stijgen. Hij houdt er rekening mee dat dit nog op hetzelfde niveau komt als begin januari, het hoogtepunt van de tweede golf.

Zomertijd

Lichtpuntjes zijn er ook. Zo sterven er niet meer mensen dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat komt waarschijnlijk doordat de oudste Nederlanders zijn ingeënt. Het kabinet zal dinsdag daarom ook perspectief willen schetsen voor over acht à tien weken, als alle kwetsbaren zijn gevaccineerd. Dan zou de samenleving weer verder open kunnen, omdat jongeren zelden in het ziekenhuis komen met een coronainfectie.

De avondklok zal al eerder op tafel komen. D66-leider Sigrid Kaag zei vrijdag dat de avondklok er heel snel af moet. Volgens de demissionaire minister van buitenlandse handel zijn mensen de coronamaatregelen moe, en geldt dit zeker voor het straatverbod. De avondklok wordt vanaf volgende week nog problematischer, vindt Kaag, wanneer de zomertijd ingaat. Als het langer licht is en aangenamer weer, wordt het zeker voor jongere mensen lastiger om zich eraan te houden.

Tegenover journalisten wees Kaag erop dat van de coalitiepartijen D66 de grote winnaar van de verkiezingen is. Dat moet volgens haar vertaald worden naar de corona-aanpak. D66 zit al langer met de avondklok in de maag. Zij zet Rutte en De Jonge voor het blok. Toen de avondklok twee maanden geleden werd ingevoerd, zou die volgens Rutte als eerste weer worden ingetrokken. Inmiddels gebruikt het kabinet het instrument als wisselgeld om versoepelingen, zoals het openen van de scholen en winkelen op afspraak, mogelijk te maken.

Volgens Rutte draagt de avondklok fors bij aan het indammen van de virusuitbraak. Het is maar zeer de vraag of hij en De Jonge het instrument durven schrappen tijdens een nog aanzwellende derde golf. De avondklok intrekken en op andere terreinen weer aanscherpingen doorvoeren, is evenmin aantrekkelijk.

