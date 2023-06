Zonder LTO lijkt het landbouwakkoord ten dode opgeschreven

Met het opstappen van de land- en tuinbouworganisatie lijkt het landbouwakkoord ten dode opgeschreven. Voorman Sjaak van der Tak zei dinsdagavond na overleg met het kabinet dat hij geen andere keus had. “De afgelopen maanden is het vertrouwen van onze boeren niet dichterbij gekomen”, aldus Van der Tak. Het besluit om niet verder te praten noemde hij ‘zwaar en moeilijk’.

Op haar website schrijft LTO dat de verplichtingen voor boeren ‘in beton zijn gegoten’ terwijl daartegenover slechts ‘goede intenties’ staan. ‘Maar van intenties kan een boer niet leven. We moeten nuchter en zakelijk constateren dat er onvoldoende stappen zijn gezet om boeren en tuinders handelingsperspectief en inkomenszekerheid te bieden.’

Kort na het vertrek van LTO volgde ook de belangenorganisatie voor jonge boeren, NAJK – zij het met tegenzin. “Wij vinden het ontzettend jammer dat LTO eruit is gestapt, maar het is aan elke partij om hierin een keuze te maken”, aldus voorzitter Roy Meijer. “Dit betekent voor ons dat het proces van het landbouwakkoord onhoudbaar is geworden.”

Dreun voor Adema

Minister Piet Adema (landbouw), die als hoofdonderhandelaar namens het kabinet afgelopen halfjaar voortdurend betrokken was, noemde het opstappen ‘buitengewoon teleurstellend’. Adema vertelde niet waarom de onderhandelingen precies zijn mislukt. “We waren met elkaar in gesprek, we probeerden naar elkaar toe te bewegen. Toch heeft LTO het niet aangedurfd om te springen, en uiteindelijk deze keus gemaakt”, sprak de bewindsman teleurgesteld.

Sinds Adema in oktober de opgestapte landbouwminister Henk Staghouwer opvolgde, slokte het landbouwakkoord bijna al zijn aandacht op. Het abrubte einde bezorgt hem ‘een rotgevoel’, zei de bewindsman. “Het is bijzonder te betreuren en bijzonder spijtig dat dit nu gebeurt.”

Grote verschillen

Naast Adema waren dinsdagavond ook andere ministers aanwezig bij het overleg, onder wie Christianne van der Wal (stikstof) en Hugo de Jonge (wonen). Vooraf waren de verwachtingen niet hooggespannen, volgens betrokkenen lagen de partijen op enkele belangrijke onderwerpen nog steeds ver uit elkaar. Dat betrof onder meer het aantal koeien dat boeren maximaal per hectare mogen houden, en de manier waarop agrariërs aan natuurdoelen moeten voldoen.

Die verschillen bleken dinsdagavond inderdaad te groot. Woensdag praat het kabinet desondanks opnieuw met LTO, ditmaal in het bijzijn van andere boerenorganisaties, natuurclubs en vertegenwoordigers van supermarkten. Vermoedelijk is dat gesprek – aan de ‘hoofdtafel’ van het landbouwakkoord – niet meer dan een formele afsluiting. Eerder zei minister Adema dat een akkoord zónder handtekening van LTO als belangrijkste gesprekspartner volgens hem ondenkbaar is. Daarmee lijkt het overleg nu definitief geklapt.

En nu?

Als het overleg mislukt, pakt het kabinet zélf de regie, hebben betrokken ministers telkens gezegd – al ligt zo’n maatregelenpakket nog niet kant-en-klaar op het ministerie. Bij dat vooruitzicht klinkt bovendien steevast de waarschuwing dat het ‘nooit meer zo goed wordt voor boeren’ als de plannen uit het concept-landbouwakkoord.

Daar komt bij dat het een uiterst gevoelig dossier betreft, zeker in combinatie met het ingrijpende stikstofbeleid. Daardoor liggen niet alleen politieke spanningen op de loer, maar mogelijk ook nieuwe boerenprotesten. Die waren het afgelopen halfjaar juist geluwd.

Van der Plas: logische uitkomst

Coalitiepartijen reageren teleurgesteld op het mislukte overleg. ‘De VVD baalt ervan dat LTO van tafel stapt’, schrijft Tweede Kamerlid Thom van Campen op Twitter. Volgens Pieter Grinwis (ChristenUnie) laat de boerenorganisatie “een gouden kans liggen om met een ultieme krachtsinspanning in de ooit befaamde Nederlandse polder samen te zoeken naar oplossingen voor problemen”. Hij ‘betreurt het’ dat de gesprekken zijn gestaakt.

Maar volgens oppositiepartijen was het overleg gedoemd te mislukken. ‘Vanaf het begin een doodlopende weg’, reageert Laura Bromet van GroenLinks. Woensdag vraagt ze, samen met de PvdA, een debat aan met minister Adema.

Ook BBB-leider Caroline van der Plas is niet verbaasd, schrijft de politica op Twitter. Ze wijst erop dat het conceptakkoord ‘alleen maar doelen en verplichtingen’ aan boeren zou opleggen, terwijl garanties op een toekomst en goed inkomen uitblijven. Dat de partijen daar geen overeenstemming over bereikten ‘vind ik logisch’, schrijft ze.

