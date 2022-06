Zonder hulp komen politiek en boer er niet meer uit

Er is een bemiddelaar nodig. Een verzoener, iemand die ervoor kan zorgen dat de boerenopstand niet nog verder escaleert.

Het Kamerdebat van donderdagavond, over de stikstof-onrust in het land, maakt vrij snel duidelijk: vrijwel niemand gelooft nog dat de politiek erin zal slagen de rellen te stoppen. “Revoluties beginnen altijd met een boerenopstand”, zegt Caroline van der Plas van BBB. “Er sluimert te veel in het land. Ik wil een bemiddelaar zien.”

Ingrijpen leger

De kans is groot dat die ‘verzoener’ er komt. Diverse partijen voelen er voor, net als oud-minister van landbouw Cees Veerman. “Of wachten we soms tot het leger moet ingrijpen? Dat wil niemand”, liet hij eerder die dag weten.

Het leger is nog niet ingezet, maar de roep om dat vooral wel te doen klinkt steeds luider. Snelwegen worden geblokkeerd, politici geïntimideerd, bedreigd en thuis opgezocht. Het CDA-Kamerlid Derk Boswijk kreeg boze boeren aan de deur, wat een enorme impact had op zijn gezin. Hij blijft de komende dagen thuis. Relschoppers hebben al diverse keren in de straat van verantwoordelijk minister Christianne van der Wal de boel onveilig gemaakt, woensdagavond braken ze met geweld door een politieversperring heen.

Rechtsstaat onder druk

In de Tweede Kamer dringt het besef door dat de rechtsstaat danig onder druk staat, nu politici het werk onmogelijk wordt gemaakt. GroenLinks-leider Jesse Klaver: “Het is een bedreiging van het parlementaire proces”. Kamerleden hebben van de veiligheidsdiensten instructies gehad hoe om te gaan met boeren voor hun deur.

Er bestaan grote zorgen over komende maandag, vanwege dreigementen van boeren dat ze het land (vliegvelden, distributiecentra, haven in Rotterdam) plat willen leggen. Zoals Attje Kuiken (PvdA) zegt: “Een verzoeningscommissie helpt niet tegen tuig.” De vraag is: hoe vallen nieuwe, ingrijpende acties te voorkomen?

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) stelt voor om de trekker te verbieden als middel om mee te demonstreren, aangezien de politie daar niet of nauwelijks tegen opgewassen is. Sophie Hermans (VVD) wil de wet aanpassen zodat voor sommige delicten een celstraf kan worden geëist, in plaats van een taakstraf. Jan Paternotte (D66) ziet het liefst dat het onaangekondigd opzoeken van politici op het privéadres verboden wordt.

Oproep aan boerenorganisaties

Zo denken politici hardop na over middelen die de agressie kunnen stoppen. Tijdens het debat richten politici zich ook rechtstreeks tot de agrariërs én hun vertegenwoordigers. Klaver: “Ik doe een oproep aan de boerenorganisaties: toon leiderschap. We weten dat het maandag uit de hand gaat lopen.”

Die nog aan te stellen bemiddelaar kan de kou uit de lucht halen, maar het belooft een hele opgave te worden. “De stikstof-afspraken staan niet ter discussie”, zegt Hermans. Het stemt Kees van der Staaij (SGP) weinig hoopvol: “Als je direct roept dat er geen letter veranderd mag worden, krijg je het gevoel van een dictaat.” En dat is precies hoe veel boeren het stikstofplan ervaren.

