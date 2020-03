Zondag crisisberaad over openhouden van scholen

Het ministerie van volksgezondheid houdt zondag ingelast spoedoverleg met de Federatie Medisch Specialisten en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het was de bedoeling dat het kabinet zich pas maandag zou beraden over eventuele extra maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten verhinderen, maar de ontwikkelingen gaan snel.

De medisch specialisten roepen het kabinet op zo snel mogelijk alle scholen dicht te doen ‘om het zekere voor het onzekere te nemen’. De medici zijn er niet van overtuigd dat (jonge) kinderen geen gevaar vormen en het virus niet of nauwelijks kunnen overdragen. Vicepremier Hugo de Jonge, tevens de minister van volksgezondheid, leek zaterdagavond voor de camera van het tv-programma ‘Nieuwsuur’ niet gevoelig voor de oproep van de Federatie Medisch Specialisten. Hij zei de aanwijzingen van de experts te volgen, waarmee hij doelt op de adviezen van het RIVM. “We blijven doen wat we doen." Het RIVM adviseert de scholen open te houden. Wat ook meespeelt is dat sluiting ontwrichtende gevolgen kan hebben voor de samenleving. Mensen kunnen moeilijker werken als ze thuis ook voor kinderen moeten zorgen

Desondanks houdt het ministerie van volksgezondheid zondagmiddag spoedberaad over de ontstane situatie. Het ministerie van onderwijs heeft ongeveer gelijktijdig overleg met vertegenwoordigers van het basis- en het middelbare onderwijs. Scholen worden geacht vooralsnog open te blijven, tenzij dat organisatorisch niet vol te houden is. De verwachting is dat veel onderwijsinstellingen maandag niet open zijn, ongeacht de uitkomst van het crisisoverleg zondag.

Diverse oppositiepartijen, waaronder PVV, Forum voor Democratie en Denk, willen nog deze zondag met premier Rutte debatteren over het openhouden van de scholen. De kans is klein dat hier een Kamermeerderheid voor is.

Het coronavirus beïnvloedt inmiddels het werk van meerdere bewindslieden. Minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat) werkt de komende twee weken uit voorzorg vanuit huis. Ze heeft woensdag een Indonesische collega ontmoet die het coronavirus onder de leden blijkt te hebben. Van Nieuwenhuizen voelt zich goed, laat ze weten. Ze heeft geen klachten. Of ze wordt getest op corona is onduidelijk. Ook minister Stientje van Veldhoven van wonen en milieu blijkt recent een ambtsgenoot te hebben ontmoet (en Franse minister) die positief is getest op corona. Van Veldhoven voelt zich niet ziek, maar werkt de komende twee weken voor de zekerheid thuis.