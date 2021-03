Zoekt de miljardair die D66 een miljoen schonk invloed? ‘Ik heb dezelfde motivatie als iemand die een paar tientjes doneert’

Weinig mensen kennen Steven Schuurman, een IT-ondernemer die met zijn start-up Elastic in 2018 naar de beurs ging. Sinds dat moment is hij een van de rijkste Nederlanders. Een gegeven dat hem tot nieuwe beslissingen dwong: wat ging hij in vredesnaam met al dat geld doen? In relatieve stilte doneert Schuurman sindsdien grote bedragen aan het tegengaan van klimaatverandering, via zijn stichting The Dreamery Foundation.

Die stilte is voorbij. Schuurman maakt zich bekend als de grote privédonateur aan twee politieke partijen. D66 krijgt van hem 1 miljoen euro, de Partij voor de Dieren 350.000 euro.

Het komt voort uit persoonlijke betrokkenheid en bezorgdheid, zegt hij. “De klimaatcrisis is een van de grootste issues die op de mensheid afkomen. Er is haast bij goed klimaatbeleid, vind ik. Dat voelen heel veel mensen. Toevallig heb ik een paar bedrijven opgebouwd waaruit veel vermogen is vrijgekomen. Als je meer geld hebt dan je nodig hebt, ligt er een opdracht iets terug te doen, vind ik. Dit is mijn manier.”

Zoekt u politieke invloed?

“Het is in Nederland niet gebruikelijk om zulke bedragen aan een politieke campagne te schenken. Dat het vragen oproept, snap ik. Ik ben zeker niet over één nacht ijs gegaan. Maar uiteindelijk heb ik dezelfde motivatie als iemand die een bedrag van een paar tientjes doneert. Ik wil dat er een echte oplossing komt voor de klimaatcrisis. En die oplossing moet van de politiek komen. Van de twee partijen die ik steun ben ik niet eens lid. Ik hoef geen enkele invloed. Hun klimaatplannen spraken me gewoon het meeste aan, puur op de inhoud.”

Waarom D66 en de Partij voor de Dieren en geen andere partijen?

“Ik heb geredeneerd: het moeten partijen zijn die al jaren een duidelijke groene koers varen. Zo ben ik alle verkiezingsprogramma’s gaan doornemen. D66 spreekt me aan vanuit het liberale gedachtegoed en de realistische kansen die zij zien voor ondernemers om iets positiefs te betekenen in de klimaatcrisis. Bij de VVD mis ik dat perspectief. Daar zie ik geen visie dat je het ondernemenderwijs kunt oplossen. We moeten eens af van de sfeer dat klimaatplannen zouden betekenen dat je dit niet meer mag, of dat niet. Ik zoek een positief verhaal. Bij de Partij voor de Dieren vind ik mooi hoe goed zij zijn in het agenderen zonder door te slaan in extremen. Dat vult elkaar mooi aan.”

Een gift van een techmiljardair roept meteen vragen op, snapt u dat?

“Dat zijn logische vragen. Techbedrijven staan in een bepaalde reuk door de bedenkelijke manier waarop Google en Facebook omgaan met de privacy van hun gebruikers. Maar mijn bedrijf Elastic is echt van een andere categorie. Wij maken data inzichtelijk van bedrijven, voor bedrijven. Zodat zij hun éigen data waardevol benutten. Ik deel de zorgen van veel mensen over de risico’s van sommige nieuwe technologieën. De klimaatcrisis is niet de enige grote kwestie die onze toekomst op het spel zet. De andere is dat kunstmatige-intelligentietechnologie ons boven het hoofd groeit, als we daar niet snel goede hekken omheen zetten. Daar zet ik me ook voor in.”

Hoe voelt het, om zo’n grote gift te doen?

“De ontvangers waren natuurlijk blij. De twee partijen zullen de spreekwoordelijke vlag wel hebben uitgestoken, vermoed ik zo. Ikzelf niet. Mijn gevoel is meer: jammer dat het nog nodig is een gift te doen voor klimaatbeleid en behoud van biodiversiteit. Alle politieke partijen zouden daar allang verstandige en concrete plannen voor moeten hebben. Dit kan toch geen kwestie meer zijn van links beleid of rechts beleid, met alle kennis die er is. De bal ligt bij de politiek. Ik daag die partijen die ik steun natuurlijk ook uit: nu moet je het echt bewijzen.”

