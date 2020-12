Zo zwaar wordt de lockdown: dit zijn de aangescherpte coronamaatregelen

Winkels en werk

Alle niet essentiële winkels moeten dicht. Het gaat bijvoorbeeld om warenhuizen, kledingwinkels en bouwmarkten. Alleen noodzakelijke winkels, zoals supermarkten, bakkers, slagers, banken, drogisterijen en apotheken, mogen open blijven. Dat geldt ook voor slijterijen, dierenwinkels, was- en stomerijen en tankstations. Het verbod op alcoholverkoop na 20.00 uur blijft.

Ondernemers met een contactberoep (kappers, sekswerkers, schoonheidsspecialisten) moeten stoppen. Mensen met een ‘medisch contactberoep’, zoals fysiotherapeuten, verloskundigen en tandartsen, mogen wel blijven werken.

Bezoek

Het toegestane bezoek wordt verder naar beneden geschroefd. Er mogen nog maar twee mensen langskomen, dat waren er drie. Ook buiten mogen mensen nog met twee mensen samenkomen, het eigen gezin uitgezonderd. Het kabinet maakt wel, zoals eerder beloofd, een kleine uitzondering voor de Kerstdagen. Op 24, 25 en 26 december mogen er maximaal drie gasten op bezoek. Kinderen tot 13 jaar zijn hiervan uitgezonderd. Voor de jaarwisseling geldt weer een maximum van twee.

Sporten

Het kabinet grijpt ook in bij het sporten. De sportscholen gaan dicht, net als zwembaden en sporthallen. Dat betekent dat binnen sporten de komende weken verleden tijd is, voor volwassenen en kinderen. In de buitenlucht mogen volwassenen nog met maximaal twee mensen samen sporten. Voor kinderen geldt deze beperking niet. Zo mogen buiten blijven trainen in groepsverband. Competities blijven tot nader order stilliggen.

Topsporters zijn uitgezonderd van de nieuwe maatregelen.

Reizen

Rutte benadrukte nogmaals dat niet noodzakelijke reizen streng worden afgeraden. Wie in de kerstvakantie in eigen land een vakantiehuisje heeft gehuurd, mag gerust gaan, zei de premier, in de wetenschap dat de voorzieningen daar ook tot een minimum beperkt zijn. Reizen naar het buitenland raadt het kabinet al langer af. Rutte roept mensen nu op om tot in ieder geval half maart geen (ski)vakanties naar andere landen te boeken. Dit dringende advies was er al tot half januari, maar de vooruitzichten op een reis naar het buitenland zijn de komende maanden dus somber. De reisbranche reageert geschrokken op deze nieuwe oproep van Rutte.

Reizigers die van buiten de Europese Unie naar Nederland komen, moeten vanaf dinsdagavond bij aankomst op de luchthaven een negatieve coronatest kunnen overleggen. Het sluiten van Schiphol is wat het kabinet betreft niet aan de orde, ook niet voor alleen de vakantievluchten.

Onderwijs

De nieuwe maatregelen raken het onderwijs hard. Voor alle scholen geldt vanaf deze woensdag dat onderwijs op afstand de norm wordt. Dit geldt dus ook voor basis- en middelbare scholen. Er worden enkele uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld voor praktijklessen, examenleerlingen en kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. In de praktijk betekent het dat scholen twee weken na de kerstvakantie dicht blijven.

De kinderopvang blijft alleen beschikbaar voor ouders met cruciale beroepen (zoals zorg, onderwijs, hulpdiensten).

Uitjes

Het kabinet sluit bijna alle plekken waar mensen voor hun plezier samenkomen. Het gaat om sauna's, casino's, musea, dierentuinen, theaters en pretparken. Ook bibliotheken gaan dicht, maar mensen kunnen boeken blijven brengen en ophalen.

Hotels mogen openblijven, maar gasten kunnen er geen eten en drinken meer krijgen. Het bleek dat mensen hotelovernachtingen boekten slechts om een keer uit eten te kunnen.

Avondklok

Het kabinet heeft overwogen om met de jaarwisseling een avondklok in te voeren, maar na beraad is besloten hiervan af te zien. Ministers en burgemeesters vrezen dat een avondklok sociale onrust kan veroorzaken, met ongeregeldheden tot gevolg. Het vuurwerk is al verboden met Oud en Nieuw.

Religie

Gebedshuizen mogen openblijven vanwege de vrijheid van godsdienst die vastligt in de Grondwet. Het ligt wel voor de hand dat kerken en moskeeën het aantal bezoekers ver naar beneden zullen terugschroeven, net als in het voorjaar.