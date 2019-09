Zo zijn de Europese topfuncties verdeeld

Een Commissie ‘zo divers en zo sterk als Europa zelf’. Zo presenteerde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dinsdag het team van Eurocommissarissen waarmee zij de komende vijf jaar aan de slag gaat. Met de invulling van de portefeuilles lijkt zij Oost-Europa tegemoet te willen komen. Voor Frans Timmermans is opnieuw een belangrijke rol weggelegd. Even voorstellen: drie bijzondere posities, vijf zwaargewichten en drie Oost-Europeanen.

Virginijus Sinkievičius (Litouwen): Milieu en oceanen

Beeld Fadi Nadrous

Hij is de jongste van het stel, de 28-jarige Sinkievičius uit Litouwen. Nog maar drie jaar geleden zette hij zijn eerste schreden in de politiek, om in sneltreinvaart carrière te maken. In 2017 werd hij benoemd tot minister van economie en nu mag hij zich in Brussel als Eurocommissaris bewijzen. Met zijn Europese hart lijkt het wel goed te zitten, hij studeerde in verschillende steden op het continent –onder meer Europese studies in Maastricht. Hoe groen zijn hart is zal de komende periode moeten blijken als hij zich met milieu en oceanen bezig gaat houden.

Sylvie Goulard (interne markt, defensie-industrie en ruimtevaart)

Beeld Fadi Nadrous

Terwijl Ursula von der Leyen de Sylvie Goulard presenteerde als een van de nieuwe Europees commissarissen, zat de Francaise zelf op het politiebureau in Nanterre. Daar werd zij verhoord door agenten van het Franse bureau tegen corruptie en financiële of fiscale vergrijpen. Het verhoor is in het kader van een onderzoek naar mogelijk gesjoemel met geld dat was bestemd voor medewerkers in het Europarlement in de tijd dat Goulard daar parlementariër was. Ze zou in 2014 geld hebben betaald aan een ex-medewerker die feitelijk al niet meer in dienst was. door aankomend EU-topvrouw Ursula von der Leyen bekendgemaakt dat Goulard in de Europese Commissie straks wordt belast met interne markt, defensie-industrie en ruimtevaart.

Margaritis Schinas (bescherming van de Europese levenswijze)

Beeld Fadi Nadrous

Toen voorzitter Von der Leyen gisteren met deze nieuwe functie-omschrijving op de proppen kwam, gingen er in Brussel heel wat wenkbrauwen omhoog. Want wat voor taak staat de Griekse Schinas de komende tijd te wachten? “We moeten de legitieme angsten en zorgen over de impact van irreguliere migratie op onze economie en samenleving verminderen”, gaf Von der Leyen als uitleg. “Onze Europese manier van leven gaat over onze waarden en de schoonheid van de waardigheid van elk menselijk individu.” Concreet moet Schinas de supervisie houden op zaken als de buitengrenzen, de paspoortloze Schengenzone en werken met herkomstlanden van migranten. De nieuwe functie-beschrijving roept in Brussel de vraag op of de nieuwe voorzitter migranten soms als een bedreiging ziet. “Een uiterst slecht signaal naar miljoenen Europeanen met een migratieachtergrond”, vindt Europarlementariër Bas Eickhout.

Frans Timmermans (uitvoerende vicevoorzitter, klimaatbeleid, green deal)

Beeld Fadi Nadrous

Liever had hij op de stoel van Ursula von der Leyen gezeten maar dat zagen met name Oost-Europese landen niet zitten. Zij vonden dat zij door de Nederlander te veel op de vingers werden getikt tijdens de vorige zittingsperiode van de Commissie waarin hij verantwoordelijk was voor ‘de rechtsstaat’. Dus moet hij - net als onder Jean-Claude Juncker - genoegen nemen met een rol als ‘rechterhand’ van de voorzitter. Met zijn portefeuille klimaatbeleid zal hij de Oost-Europese landen vanzelf weer tegenkomen. Zoals de Pool Janusz Wojciechowski, de nieuwe EU-commissaris voor landbouw, met wie hij nauw zal moeten samenwerken.

Ursula von der Leyen (voorzitter van de Europese Commissie)

Beeld Fadi Nadrous

‘Zo verschillend en zo sterk als Europa zelf’. De nieuwe voorzitter – de eerste vrouw die de Europese Commissie gaat leiden - presenteerde haar team met veel enthousiasme. De Duitse Von der Leyen wil van haar Europese Commissie een flexibele, moderne en lenige commissie maken, zei ze tijdens haar persconferentie. Ze plakte haar team ook het etiket ‘geopolitieke commissie’ op en ‘bewaker van het multilateralisme’. Grote woorden die ze in de praktijk wil brengen met dertien vrouwen en veertien mannen. Onder hen een record aantal vicevoorzitters. Drie van hen zullen een belangrijke ‘uitvoerende’ taak krijgen – Frans Timmermans (als haar rechterhand), Margrethe Vestager en Valdis Dombrovskis - de andere vijf zullen als ‘gewone vicevoorzitters’ fungeren.

Josep Borrell (buitenlandcoördinator)

Beeld Fadi Nadrous

Bakkerszoon Josep Borrell schopt het in het team van Von der Leyen tot EU-buitenlandcoördinator. De 72-jarige Spanjaard, afkomstig uit een dorpje in de Pyreneeën, brengt decennia politieke ervaring met zich mee, onder meer opgedaan in Brussel waar hij in 2004 tot voorzitter van het Europees Parlement werd gekozen. Onder de indruk van autoriteit is hij al lang niet meer, Borrell staat er om bekend te zeggen wat hij denkt, al dan niet in diplomatieke bewoordingen.

Margrethe Vestager (uitvoerende vicevoorzitter, digitale agenda en mededinging)

EU commissie (Margrethe Vestager) beeld Fadi Nadrous|Trouw Beeld Fadi Nadrous

Deze Deense vijftiger maakte de afgelopen jaren indruk toen ze als eurocommissaris mededinging fikse boetes uitdeelde aan bedrijven als Apple en Google. De Amerikaanse president Trump gaf haar daarom de bijnaam ‘de belasting-dame die de Verenigde Staten haat’. Ook wordt vermoed dat het karakter Birgitte Nyborg in de populaire Deense serie ‘Borgen’ op deze voormalige Deense minister geïnspireerd zou zijn.

Valdis Dombrovskis (uitvoerend vicevoorzitter, economie, financiële diensten)

Beeld Fadi Nadrous

De ex-premier van Letland staat bekend om zijn gehamer op begrotingsdiscipline en zijn zakelijke taalgebruik. Na zijn benoeming twitterde hij direct al een lijstje prioriteiten, die voor een transformatie van ‘onze economieën’ moeten zorgen. Met achter elke prioriteit een keurig groen vinkje.

Vera Jourova (vicevoorzitter, waarden en transparantie)

Beeld Fadi Nadrous

In haar vorige functie als eurocommissaris voor consumentenrechten maakte de Tsjechische Jourova zich er hard voor dat Nutella in Oost-Europa even romig is als die in West-Europa. In haar nieuwe rol moet zij er op toezien dat de kwaliteit van de democratische waarden in de hele Unie is gegarandeerd. Dat kan haar in een lastig parket brengen met haar eigen premier, Andrej Babis, die ervan wordt beschuldigd fraude te hebben gepleegd met EU-subsidies. Jourova zal nauw gaan samenwerken met de Belg Didier Reynders die de portefeuille justitie gaat beheren. Zo zullen een Oost-Europese en een West-Europese commissaris samen verantwoordelijk worden voor de bescherming van de rechtsstaat.

Laszlo Trocsanyi (Nabuurschap en uitbreiding)

Beeld Fadi Nadrous

Aan deze Hongaarse ex-minister van justitie leek Von der Leyen niet te veel woorden vuil te willen maken. Terwijl zij de andere leden van haar team enthousiast introduceerde bracht ze de portefeuille van Trocsanyi eerder als een dienstmededeling. Hem wachten waarschijnlijk nog flink wat kritische vragen van een aantal Europarlementariërs. Hij heeft zich bij hen op zijn zachtst gezegd niet erg geliefd gemaakt met maatregelen in zijn land die de macht van de rechters hebben ingeperkt.

Janusz Wojiechowski (landbouw)

Beeld Fadi Nadrous

Eigenlijk had Polen een andere kandidaat naar voren geschoven, maar toen het er naar uitzag dat het land de post ‘landbouw’ zou krijgen, trok deze Krzysztof Szczerski zich terug. Die portefeuille paste veel beter bij Janusz Wojiechowski was zijn redenering. Wojiechowski was namelijk vicevoorzitter van de landbouwcommissie in het Europees Parlement. Van datzelfde parlement kan hij nog pittige vragen verwachten over reiskosten die hij onrechtmatig zou hebben gedeclareerd. Wojiechowski zegt op eigen initiatief al een bedrag te hebben terugbetaald.