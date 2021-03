Formatieblog

Zo verliep de tweede dag van de formatie

Joost Eerdmans (JA21) wordt in de Tweede Kamer ontvangen door verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren. Beeld ANP

Verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) gaan vandaag in gesprek met de lijsttrekkers van de kleinere partijen, te beginnen met Partij voor de Dieren. In dit blog houden we bij wat er gebeurt.