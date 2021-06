Zo behoedzaam als de eerste stapjes uit de lockdown, zo groot zijn de schreden naar een open samenleving nu

Zo behoedzaam als het kabinet de eerste stapjes uit de lockdown zette, zo groot zijn de schreden naar een open samenleving nu. Op de anderhalvemeterregel en mondkapjes op enkele drukke plekken na, kan vanaf zaterdag 26 juni bijna alles weer.

“De verwachting dat we op weg waren naar een mooie zomer komt gelukkig uit.” Met die woorden trapte premier Mark Rutte de persconferentie van vrijdagavond af. De tijden dat hij en minster Hugo de Jonge vooral slecht nieuws verkondigden, zijn al even voorbij.

Het kabinet versoepelt nog verder dan voorafgaand aan de persconferentie was uitgelekt. Buiten de anderhalve meter, en de oproep om handen te wassen en te testen bij klachten, komen de meeste beperkingen te vervallen. Voortaan geldt geen maximumaantal mensen meer in musea, winkels, horeca, popzalen of thuis: alles is toegestaan, mits op anderhalve meter afstand. Sportwedstrijden mét publiek zijn weer toegestaan.

Ook thuiswerken is niet langer het devies. Werknemers mogen de helft van de tijd weer naar kantoor, op anderhalve meter afstand. Omdat dit tot drukte leidt in het openbaar vervoer, roept het kabinet op om buiten de spits te reizen. In treinen en bussen, en op drukke plekken als stations blijft de mondkap verplicht. Dat geldt niet meer voor winkels of andere openbare plekken. Voor evenementen en nachtclubs geldt straks een coronatoegangsbewijs. Dat kan een test zijn, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat iemand corona heeft gehad en hersteld is.

De deltavariant rukt op

De manier waarop het kabinet de laatste beperkingen afwerpt, staat in contrast met de eerdere voorzichtigheid. Niet langer spreekt premier Mark Rutte van ‘grote risico’s’; optimisme voert de boventoon.

Door de op stoom gekomen vaccinaties – vanaf zaterdagochtend kunnen alle volwassenen een afspraak maken – verwacht het kabinet dat het virus deze zomer geen grote opleving meer zal maken. Rutte: “Dit besluit komt niet te vroeg. Volgens het OMT kun je voor de korte termijn niets fout doen.” Op de lange termijn kunnen nieuwe mutaties, achterblijvende vaccinaties of besmette mensen die terugkeren van vakantie nog roet in het eten gooien.

Nederland is met het opheffen van de beperkingen een stuk voortvarender dan andere Europese landen. Engeland stelde deze week ‘Vrijheidsdag’, de dag die een einde zou maken aan de lockdown, uit – vanwege de opkomst van de Indiase deltavariant. Die grijpt in het VK zeer snel om zich heen, hoewel het totale aantal nog klein is.

Eerder deze week bleek dat veel Nederlandse jongeren die op vakantie waren in Spanje en Portugal het virus mee terugnamen naar Nederland. In die landen zijn ook veel Britse toeristen. Het kabinet roept terugkerende vakantiegangers op zich te laten testen.

Volgens De Jonge is de deltavariant al ‘in behoorlijke mate’ in Nederland. Het kabinet hoopt de uitbraak de komende weken te ‘vertragen en verlagen’. Juist onder jongeren kan deze variant nog een flinke opleving maken, omdat zij niet of onvolledig gevaccineerd zijn. Vaccins van Pfizer en Moderna zijn pas na twee prikken effectief tegen de Indiase variant.

Beter voorbereid dan vorige zomer

Het kabinet laat zich door die bezwaren niet afremmen. Leidend is immers niet hoeveel mensen besmet raken, wél hoeveel er in het ziekenhuis belanden. De Jonge: “Een kleine opleving in de besmettingen kunnen we ons veroorloven, maar een opleving in de ziekenhuizen kunnen we ons absoluut niet veroorloven.”

Voorlopig komt er een einde aan de tweewekelijkse persconferenties van Rutte en De Jonge. Op 13 augustus wil het kabinet beslissen of ook de anderhalve meter afstand geschrapt kan worden. Anders dan vorig jaar zomer, toen het kabinet te laat ingreep om een tweede golf te voorkomen, spreekt deze zomer een aantal bewindslieden geregeld over de epidemiologische situatie.

