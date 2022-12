Zijn worsteling met het slavernijverleden bracht Rutte tot doorleefde excuses

Een politiek jaar dat getekend werd door crises, bestuurlijke onmacht en soms regelrecht vijandschap in het parlement kreeg deze week onverwacht een verbindend en hoopvol einde. Premier Rutte, die vreesde dat het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden de polarisatie zou vergroten, wist met zijn toespraak afgelopen maandag het tegendeel te bewerkstelligen.

In Suriname en in Caribisch Nederland was de emotie soms groot. Partijen die vooraf al hadden aangekondigd dat zij excuses niet zouden accepteren, wist Rutte inderdaad niet te overtuigen. Maar veel andere aanvankelijk terughoudende vertegenwoordigers en nazaten van slaafgemaakten voelden erkenning, mede doordat voor het eerst een Nederlandse regeringsleider de rol benoemde van de verzetsstrijders, die zo lang zijn afgeschilderd als criminelen. Rutte sprak: “Ik noem met eerbied de namen van Tula op Curaçao, Jolicoeur, Boni en Baron in Suriname, One-Tété-Lohkay op Sint Maarten.”

Ook in de Tweede Kamer heeft de premier de tegenstellingen ogenschijnlijk verkleind. Bij1-Kamerlid Sylvana Simons, die al jaren pleit voor ruimhartige spijtbetuigingen, had na de rommelige aanloop niet verwacht dat de uiteindelijke excuses van de premier haar zo zouden raken. “Ik was eerst sceptisch”, zegt zij vandaag in een interview in deze krant. “Maar toen ik zijn woorden hoorde, werd mij heel duidelijk dat hij en zijn tekstschrijvers hadden geluisterd. Naar de dialoogtafels en de Tweede Kamer.”

Bewonderenswaardig

Ook ter rechterzijde klonk instemming. Dat Geert Wilders (PVV) vindt dat de premier excuses moet aanbieden voor zijn excuses, mag geen verrassing heten. Maar de VVD, die aanvankelijk terughoudend was en niet meeging met een Kamerdelegatie naar Suriname, Curaçao en Bonaire, vond de speech ‘bewonderenswaardig’. Kamerlid Pim van Strien: “Het was een hele mooie boodschap en speech.” Ook BBB-voor­vrouw Caroline van der Plas had ‘op zich niets tegen’ excuses.

Die uitkomst leek een week geleden nog onwaarschijnlijk. Door communicatieve en organisatorische uitglijders van het kabinet leek Ruttes vrees bewaarheid te worden dat excuses de polarisatie alleen maar zouden aanjagen.

De premier uitte die vrees al in juni 2020 in de Tweede Kamer. Excuses, zei hij toen, gingen gepaard met het risico “dat je iets afsluit door het omslaan van een bladzijde. Maar ons slavernijverleden is nog lang niet uitgediept en we moeten nog zo veel wijzer worden over wat daar precies is gebeurd.”

Een jaar later, tijdens de Algemene Beschouwingen van 2021, herhaalde Rutte dat standpunt, hoewel hij ook blijk gaf van een ‘worsteling’. Het kabinet had in 2020 excuses aangeboden voor het overheidsoptreden in de Jodenvervolging, maar die episode uit de geschiedenis was veel korter geleden dan het slavernijverleden, zei de premier: “Mijn worsteling zit hem toch in de distance of time, in de passage of time.”

Helemaal niet lang geleden

Maar, het slavernijverleden was helemaal niet zo lang geleden, hielden toenmalig D66-Kamerlid Rob Jetten en Sylvana Simons de premier voor. Simons: “Als we het hebben over tot slaaf gemaakte mensen, hebben we het bijvoorbeeld over de oma van mijn moeder. Dat is helemaal niet lang geleden. Wij praten nog over haar.” Bovendien, zei Simons, hoopte zij dat in Nederland nooit gesproken zou worden over de Tweede Wereldoorlog, als: ‘Wat nou, joh, dat is zo lang geleden.’

Die woorden had Rutte zich aangetrokken, bleek maandag: “Lange tijd dacht ik: het slavernijverleden is geschiedenis die achter ons ligt. Maar ik had het mis.” Hij had zijn veranderde inzicht doorleefd, bleek uit de gevolgtrekking: “Eeuwen van onderdrukking en uitbuiting werken door in het hier en nu. In racistische stereotypen. In discriminerende patronen van uitsluiting. In sociale ongelijkheid.”

Premier Mark Rutte na afloop van de toespraak in gesprek met Linda Nooitmeer van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden. Beeld Brunopress

Zo voldeed Rutte aan de eerste twee vereisten van genoegdoening, die de Dialooggroep Slavernijverleden vorig jaar formuleerde: erkenning en excuus. Maar voor het derde, herstel, is meer nodig. Dat realiseert de premier zich; hij sprak over excuses als “een komma, geen punt”.

Ook excuses van de koning

Ook overzees worden de excuses alleen aanvaard op voorwaarde dat die een startpunt zijn. In 2023, als het 150 jaar geleden is dat er definitief een einde kwam aan de slavernij, zal het herstel vorm moeten krijgen. Door bijvoorbeeld óók de koning excuses te laten uitspreken, iets waar Rutte op zinspeelde.

Ook kondigde het kabinet maandag meer aandacht voor de slavernij aan. In het onderwijs, door middel van wetenschappelijk onderzoek en met een nationaal slavernijmuseum. Maar ook door maatregelen te beloven tegen discriminatie, door nazaten de mogelijkheid te bieden hun achternaam te veranderen, en met een fonds van 200 miljoen euro voor ‘bewustwording’.

De eensgezindheid van de Tweede Kamer over de excuses zal ongetwijfeld verdwenen zijn als het straks over herstel gaat. De rechtse fracties voelen weinig voor een fonds, terwijl links het liefst ruimhartige herstelbetalingen ziet. Bij1 wil excuses en herstel vastleggen in een wet, zodat het kabinet hierop af te rekenen is.

Voor de premier komt het nu aan op zijn verbindende kwaliteiten.

Lees ook:



Slavernijrechtszaken in de kiem gesmoord door retorisch vernuft van Rutte

Door een slimme truc in het slavernijexcuus zijn er eigenlijk amper tot geen mogelijkheden tot juridische stappen voor nazaten, ziet rechtsfilosoof Wouter Veraart.

Slavernij-excuses maken emancipatie van nazaten zichtbaar

Na de soapachtige aanloop van het slavernij-excuus, hing het succes af van de toespraak van Rutte. Hoe goed heeft het kabinet geluisterd naar de mensen om wie het gaat?