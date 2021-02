Zijn versoepelingen echt wel verantwoord, wil de Tweede Kamer weten

Van dat kleine beetje hoop op verlichting waar het kabinet deze week mee aftrapte, was donderdag in de Tweede Kamer niet veel meer over. Vooral de alarmerende boodschap van OMT-voorzitter Jaap van Dissel over de oplopende druk in ziekenhuizen zaaide twijfel over de aangekondigde versoepelingen. Is die extra ruimte, zoals het openen van de basisscholen of het mogelijk schrappen van de avondklok, nog wel verantwoord, wilde de Kamer weten tijdens het coronadebat.

Als het aan de coalitiepartijen VVD en CDA ligt, blijft de avondklok nog even bestaan. Volgens VVD’er Klaas Dijkhoff zijn er namelijk nog “wat extra tikken nodig” om de Britse coronamutant de kop in te drukken. CDA-fractieleider Pieter Heerma heeft liever dat de gehekelde maatregel nu verlengd wordt, dan dat het kabinet straks versoepelingen terug moet draaien. En ook demissionair premier Mark Rutte, die nog maar drie dagen geleden met heel veel slagen om de arm het aflopen van de avondklok aankondigde, moest gisteren bekennen: “Ik vrees het ergste, het ziet er allemaal niet zo goed uit.” Het leek een voorbode van een aanstaande verlenging van de maatregel.

Kinderen zijn ook nu niet de motor voor een uitbraak

Kunnen de basisscholen aanstaande maandag wel veilig open, wilden verschillende Kamerleden ook weten. Zijn scholen daar wel klaar voor? Staan de sneltesten voor docenten gereed? Vragen die opgeworpen werden omdat dertig Brabantse scholen het niet zien zitten om onder de huidige omstandigheden hun fysieke lessen te hervatten. Daar staat volgens Rutte tegenover dat er van de 6000 basisscholen ook heel veel gewoon hun deuren zullen openen maandag. Ja, de oprukkende Britse coronavariant is ook voor kinderen besmettelijker. “Maar zij zijn ook nu niet de motor voor een uitbraak.”

Opvallend genoeg was de toon van de Kamer, misschien wel vanwege die nieuwe onzekerheden, minder stekelig richting coronaminister Hugo de Jonge. In plaats daarvan was er begrip. “De minister heeft veel op zijn bordje”, zei Groen-Linksleider Jesse Klaver. Zijn eigen CDA-fractie stak De Jonge een hart onder de riem. “De eer komt toe aan de man die in de arena staat, die fouten maakt en keer op keer tekortschiet, omdat dat nu eenmaal onvermijdelijk is”, citeerde Heerma Theodore Roosevelt. Heeft de minister geen hulp nodig, vroeg GroenLinks ook. In de vorm van een vaccinatiegezant of een extra minister? Nergens voor nodig, zei een stellige premier Rutte. “Als ik zou denken dat het zou helpen zou ik het doen, maar dat denk ik oprecht niet.”

Op de drempel van de herfst

Het maakte in ieder geval dat De Jonge ontspannen zijn vaccinatiestrategie uit de doeken kon doen. Met hier en daar een grapje richting de Kamer, of een onderonsje met collega Rutte. De meest kwetsbaren zijn waarschijnlijk in de lente gevaccineerd, verwacht De Jonge. De rest van het land heeft waarschijnlijk “op de drempel van de herfst” een prik gehad. De minister wil over uiterlijk vier weken met de Kamer in debat over het advies van de Gezondheidsraad over wie wanneer te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin.

De Kamer riep op tot meer priklocaties, tot het veranderen van de logistiek. PVV-leider Wilders stelde zelfs voor dat de premier een telefoontje naar de Russische president Vladimir Poetin pleegde om het Sputnikvaccin deze kant op te krijgen. We zijn de vaccinatieachterstand aan het inhalen, bleef Rutte sussen. “Ik verzeker u, toename van de complexiteit zorgt niet voor versnelling maar voor vertraging. Daar moeten we voorzichtig in zijn.”

