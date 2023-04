Zes opvallende maatregelen om de klimaatdoelen in 2030 te halen

1. Zonneparken op zee

De elektriciteitssector is in 2035 CO 2 -vrij. Om dit te bereiken wil het kabinet in 2030 3 gigawatt aan zonne-energie op zee gerealiseerd hebben. Gascentrales worden omgebouwd voor het gebruik van waterstof, dat met groene energie gemaakt kan worden. Zonneparken moeten verplicht een batterij installeren, zodat ze de opgewekte stroom kunnen opslaan als dat er te veel zonne-energie is. Zo wordt het stroomnet ontlast.

2. Meer elektrisch rijden

Werkgevers worden geprikkeld om het gebruik van elektrisch auto’s, OV, of de fiets door werknemers te stimuleren. Om elektrisch rijden voor een grote groep Nederlanders snel aantrekkelijk te maken, subsidieert het kabinet de aanschaf van een tweedehands elektrische auto. Tegelijkertijd investeert het kabinet in extra laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Wie niet elektrisch rijdt, moet de komende jaren meer biobrandstoffen in de tank gooien, in plaats van benzine of diesel.

3. Plastic van hergebruikt materiaal

Om de overgang naar een circulaire industrie te versnellen moeten alle plastics vanaf 2027 voor minimaal 25 procent bestaan uit hergebruikt materiaal of uit biogrondstoffen. Dit geldt overigens niet voor plastic dat geëxporteerd wordt. Het verbranden van afval in een centrale wordt duurder, om het hergebruik van plastic te stimuleren. Ook komt er geld voor een betere scheiding van plastics voor recycling.

4. Machines op elektriciteit

Als een fabriek een nieuwe of vervangende installatie plaatst die warmte moet opwekken, mag die niet langer draaien op fossiele brandstoffen. Machines op elektriciteit zijn namelijk schoner, dankzij wind- en zonne-energie.

5. Aangepaste energiebelasting

De energiebelasting wordt aangepast zodat verduurzaming loont en vervuilers meer betalen, zegt het kabinet. Er komt een nieuw verlaagd tarief voor een deel van het gasverbruik van huishoudens en een apart belastingtarief voor waterstof, dat lager is dan het gastarief. Het kabinet schaft het fiscale voordeel voor kolen per 1 januari 2028 af.

6. Huurwoningen verduurzamen

In 2029 moeten alle huurwoningen met energielabel E, F of G zijn verduurzaamd naar minimaal label D. Anders mogen ze niet worden verhuurd. Er komt een subsidie om zonnepanelen in de huursector te stimuleren. De opgewekte stroom moet naar de huurder gaan.

