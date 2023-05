Zal Rutte president Lula aanspreken op diens omstreden Oekraïne-standpunt?

Nederland is voor Brazilië belangrijker dan Brazilië is voor Nederland – economisch gezien althans. Vooral de laatste jaren is dat verschil in handelsstromen gegroeid. Met die wetenschap brengt premier Mark Rutte dezer dagen een bezoek aan het grootste Zuid-Amerikaanse land. Hij doet dat in het gezelschap van een handelsmissie, bestaande uit vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven en kennisinstituten, aangevoerd door VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen.

Het driedaagse bezoek (van maandag tot en met woensdag) voert het Nederlandse gezelschap onder meer naar São Paulo in het zuiden, via hoofdstad Brasilia naar de noordelijke kuststad Fortaleza. Die stad is in 1649 gesticht door de West-Indische Compagnie als Fort Schoonenborch.

Op dinsdag spreekt Rutte in Brasilia met president Luiz Inácio Lula da Silva, die vorig jaar nipt de verkiezingen won van zijn populistische voorganger Jair Bolsonaro. Grote vraag is of Rutte van plan is Lula aan te spreken op recente uitlatingen over de oorlog in Oekraïne. Volgens de 77-jarige president hebben Oekraïne en het Westen net zo veel schuld aan die oorlog als Rusland. Hij is uitgesproken tegenstander van de westerse wapenleveranties aan Oekraïne. “De beslissing tot oorlog voeren werd genomen door twee landen”, zei Lula vorige maand.

Lula speelt voortrekkersrol in ‘neutrale mondiale Zuiden’

Nederland behoort tot de westerse coalitie die niet alleen pal achter de wapenleveranties staat, maar ook de niet-westerse grootmachten als China, India en Brazilië in VN-verband probeert over te halen tot een onomwonden veroordeling van de Russische invasie van een soeverein buurland. Tot nu toe zijn die pogingen tevergeefs. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) is ‘internationale rechtsorde’ een van de vele onderwerpen die Rutte en Lula zullen bespreken.

De Braziliaanse president bezocht vorige maand de Chinese president Xi Jinping en ontving de Russische minister Sergej Lavrov van buitenlandse zaken. Lula speelt een voortrekkersrol in wat hij het ‘neutrale mondiale Zuiden’ noemt, landen die proberen te bemiddelen tussen Kiev en Moskou. Het Westen beziet die pogingen met argwaan omdat die vooral tegemoet zouden willen komen aan de Russische standpunten.

Nadruk op klimaat en energietransitie

Eerst en vooral staat het Nederlandse bezoek ‘in het teken van de goede samenwerking’ tussen beide landen, aldus de RVD. De handelsbetrekkingen zijn hecht. Voor Brazilië is Nederland zelfs het vierde exportland, na China, de Verenigde Staten en Argentinië. In de eerste tien maanden van vorig jaar bedroeg de Nederlandse uitvoer naar Brazilië minder dan de helft (ruim 3 miljard euro) van de invoer. Nederland importeert vooral sojabonen, het zogeheten sojaschroot, vruchtensappen, fruit en vlees uit Brazilië.

In de Nederlandse handelsmissie ligt enige nadruk op klimaatbeleid, de energietransitie en de strijd tegen ontbossing. In São Paulo zal Rutte deze maandag in gesprek gaan met studenten over internationale ontwikkelingen en klimaat. Diezelfde dag is er een bezoek gepland aan een klimaatinnovatie-instituut dat is opgericht door de Universiteit van São Paulo samen met multinational Shell.

