Wybren van Haga uit VVD-fractie gezet

Volgens fractieleider Klaas Dijkhoff is zijn positie onhoudbaar geworden. De politicus zou zich tegen de afspraken in opnieuw met zijn bedrijf hebben bemoeid. Haga raakte eerder al in opspraak omdat hij als verhuurder in Amsterdam regels had overtreden.

Volgens ‘Hart van Nederland’ liet het bedrijf van Van Haga dit voorjaar zonder vergunning werkzaamheden uitvoeren aan het rijksmonument Het Essenhofje. Toen de gemeente ingreep, bemoeide Van Haga zich met de bouwstop.

Als Van Haga zijn zetel behoudt en niet teruggeeft aan de VVD, raakt de coalitie haar meerderheid in de Tweede Kamer kwijt.

Een speciale onderzoekscommissie bepaalde vorig jaar dat Van Haga moest stoppen als ondernemer of als Kamerlid. Afgelopen zomer werd hij betrapt op rijden onder invloed.

Lees ook:

Met Wybren van Haga staat opnieuw een buikpijndossier van de VVD in de schijnwerpers

In 2018 lag Van Haga al onder het vergrootglas. Anders dan beloofd zou het VVD-Kamerlid zijn zakelijke en politieke werk nog altijd niet strikt hebben gescheiden.

Ook werd in 2018 al gevreesd dat de coalitie haar meerderheid kwijt zou raken, maandenlang liep er een intern onderzoek naar het Tweede Kamerlid.