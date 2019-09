Wordt de zorg voor de thuiswonende, chronisch zieke ouderen het nieuwe hoofdpijndossier?

Voor zieke ouderen die thuis willen blijven wonen, ‘loopt het zorgsysteem vast’, waarschuwt de Tweede Kamer. Minister Hugo de Jonge krijgt ook vanuit de coalitiepartijen kritiek.

Wordt de zorg voor de thuiswonende, chronisch zieke ouderen het grote nieuwe hoofdpijndossier van de politiek? In de Tweede Kamer gaan alle alarmbellen af over acute problemen van deze groep. Een meerderheid van de Kamer vindt dat minister Hugo de Jonge nog deze herfst met extra maatregelen moet komen.

“Het systeem loopt nu al vast”, waarschuwt D66-Kamerlid Vera Bergkamp, die “de urgentie mist” bij minister Hugo de Jonge van volksgezondheid. Regeringspartij VVD vindt dat de minister zijn Rotterdamse aanpak-mentaliteit meer moet laten zien. Coalitiegenoot ChristenUnie is ‘een beetje de draad kwijt’ van de bestaande actieplannen van de minister.

De kritiek van D66 op de minister uit de eigen coalitie is een teken dat in de politiek de spanning over de ouderenzorg weer oploopt, na twee jaar van relatieve rust. Aanleiding zijn de oplopende wachtlijsten voor verpleeghuizen, waardoor het voor ouderen bijna alleen nog mogelijk is daar opgenomen te worden in het laatste half jaar van hun leven. Ondertussen worden er nog nauwelijks nieuwe seniorenwoningen gebouwd.

Investeerders zien een nieuwe markt

“Het gat tussen thuis en verpleeghuis is veel te groot”, vat 50Plus-Kamerlid Leonie Sazias de brede kritiek vanuit de Tweede Kamer samen. Oppositiepartij GroenLinks waarschuwt dat de huidige problemen nog maar een voorbode zijn. “We ain’t seen nothing yet, daarom is dit nu al zo urgent”, voorziet Kamerlid Corinne Ellemeet.

Vooral het gebrek aan betaalbare, aangepaste woningen voor ouderen baart de Tweede Kamer zorgen. Minister Hugo de Jonge zegt dat er bouwprojecten op stapel staan in het land, maar ook hij is bezorgd “of de optelsom wel genoeg is”. Het probleem is volgens hem dat de bal vooral bij de gemeenten en de woningcorporaties ligt.

Voor ouderen met genoeg spaargeld zijn steeds meer privé-verzorgingshuizen, met huren van soms 2000 euro per maand. Investeerders zien een nieuwe markt. Zij bouwen of verbouwen het pand, en regelen de zorg, die door de overheid vergoed moet worden als de oudere op de wachtlijst staat voor een verpleeghuis.

Minder streng voor nieuwbouwhofjes

De ChristenUnie-fractie en de VVD willen dat er snel afspraken komen met woningcorporaties, over een vast percentage nieuwbouw voor zieke ouderen. Ook moeten banken minder streng zijn bij leningen aan ouderen die zelf een hofje willen bouwen. Dat is nu nog zo ingewikkeld dat het in de praktijk alleen hogeropgeleide ouderen met veel eigen geld lukt zo’n woning te bouwen.

“Als we niet snel ingrijpen, wonen ouderen met kleine beurs thuis, terwijl de happy few in een kleinschalige instelling terechtkunnen”, vreest SP-Kamerlid Maarten Hijink. Die partij wil, net als de PVV, dat het verzorgingshuis terugkomt.

Volgens minister Hugo de Jonge gebeurt er juist heel veel om ouderen thuis te laten blijven wonen. Zijn actieprogramma ‘Langer Thuis’ telt allerlei proefprojecten en nieuwe afspraken. “Maar ik herken me ontzettend in de hele urgentie.”

Lees ook:

Kabinet wil excessieve winst in de zorg inperken

Het kabinet wil excessieve winsten in de zorg verder aan banden leggen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven zorgministers Hugo de Jonge, Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis dat de hoge winstpercentages van sommige zorgaanbieders ‘maatschappelijk onacceptabel’ zijn.

Hugo de Jonge: Ik wil dat mensen weten dat de overheid er voor hen is

Voor het CDA staat de overheid niet voorop. Minister Hugo de Jonge bepleit een herwaardering. Minder marktwerking, meer de overheid die er is voor mensen. ‘In Rotterdam heb ik gezien dat de samenleving vaak nergens is zonder sterke overheid.’