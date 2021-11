Worden lokale partijen bewust buitengesloten bij coalitievorming? Soms wel, zo blijkt uit onderzoek

Dat blijkt uit onderzoek van Avans Hogeschool, in opdracht van het Wetenschappelijk Bureau Onafhankelijke Politiek Nederland en het Kennispunt Lokale Politieke Partijen.

In 2018 kwam het achttien keer voor dat een lokale partij de verkiezingen won in een gemeente, maar toch niet aan de coalitie deelnam. Op basis van media-analyse en interviews met betrokkenen concluderen de onderzoekers dat in zeker de helft van de gevallen sprake was van enige vorm van buitensluiting, bijvoorbeeld omdat vooraf al was afgesproken niet met de partij in kwestie samen te werken.

In veruit de meeste gevallen werden partijen buitenspel gezet vanwege ‘verstoorde politieke verhoudingen’, vertelt onderzoeker Julien van Ostaaijen, lector aan Avans Hogeschool. Ruzies tussen wethouders in een vorig college bijvoorbeeld, of spanningen tussen een afsplitser en de partij waartoe hij of zij eerder behoorde.

Hard afzetten tegen de rest van de politiek

Ook de politieke stijl van sommige lokale politici maakt hun partij tot een onaantrekkelijke coalitiepartner. Van Ostaaijen: “Sommige lokale partijen zetten zich heel hard af tegen de rest van de politiek. Dat kan aanslaan bij de kiezers, maar daarmee wordt niet het vertrouwen gewekt bij de rest van de raad dat met de partij goed valt samen te werken.”

Al met al spelen die persoonlijke en politieke verhoudingen een veel belangrijkere rol dan bijvoorbeeld inhoudelijke meningsverschillen of politieke ervaring. In slechts drie van de achttien casussen uit 2018 waren het inhoudelijke meningsverschillen die ervoor zorgden dat een lokale partij niet in de coalitie terechtkwam. Een gebrek aan ervaring werd helemaal niet genoemd als reden om niet met de lokale partij samen te willen werken.

Zelfstandige lokale partijen die de grootste worden bij de gemeenteraadsverkiezingen belanden iets vaker in de oppositie dan lokale afdelingen van landelijke partijen. Maar ook die laatste lukt het met enige regelmaat niet hun verkiezingswinst om te zetten in bestuursdeelname. In 2018 nam 11 procent van de lokale partijen ondanks verkiezingswinst niet deel aan de coalitie. Bij de lokale afdelingen van landelijke partijen, zoals het CDA of de PvdA, was dat 7 procent.

Sinds 2002 is het 97 keer voorgekomen dat een lokale partij de grootste werd, maar niet in het college kwam. In diezelfde tijd kwam het 54 keer voor dat een lokale afdeling van een landelijke partij won, maar uiteindelijk geen onderdeel uitmaakte van de coalitie.

