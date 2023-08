‘Wopke Hoekstra wordt de nieuwe Nederlandse Eurocommissaris’

Tijdens de ministerraad van vrijdag zou Hoekstra worden voorgedragen voor de opvolging van Frans Timmermans. Een officiële bevestiging vanuit Den Haag is er nog niet.

Timmermans moest deze week zijn hoge post in de Europese Commissie opgeven omdat hij officieel lijsttrekker werd voor GroenLinks-PvdA. Het is nog niet duidelijk welke portefeuille Hoekstra precies zou krijgen in Brussel. De vroegere hoofdtaak van Timmermans, de zogenaamde Green Deal, is in handen gekomen van de Slowaakse vicevoorzitter Maros Sefcovic. Dat blijft waarschijnlijk zo tot het einde van de termijn van de commissie-Von der Leyen.

Mogelijk krijgt de nieuwe Nederlandse Eurocommissaris een deel van de klimaatportefeuille. Een woordvoerder van de Europese Commissie zei eerder deze week dat de precieze taakverdeling afhing van de kandidaat die Nederland zou sturen.

Termijn loopt af

Hoekstra heeft in zijn beide ministerschappen sinds 2017 veel met Brussel te maken gehad. In het kabinet-Rutte III was hij minister van financiën. Na de val van het huidige kabinet op 7 juli maakte hij bekend niet op de CDA-kieslijst terug te keren. Hij is als partijleider inmiddels opgevolgd door Henri Bontenbal.

De termijn van de nieuwe Nederlandse Eurocommissaris loopt volgend jaar al af, na de Europese verkiezingen en de vorming van een nieuwe commissie. Of Hoekstra daarna nog vijf jaar in Brussel blijft, is onzeker. Dat hangt onder meer af van een beoogd nieuw kabinet, te vormen na de verkiezingen van 22 november.

Als kandidaten voor de opvolging van Timmermans werden vooral de D66’ers Sigrid Kaag, Kajsa Ollongren en Hans Vijlbrief genoemd. D66 heeft nog nooit een Eurocommissaris geleverd. Maar ook het CDA meende aanspraak te maken op de post. Hans van den Broek was van 1994 tot 1999 de laatste christendemocraat in Brussel. Daarna leverden de VVD en de PvdA bijna een kwart eeuw de Eurocommissarissen.

