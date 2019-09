Wopke Hoekstra wil strengere eisen aan immigratie

Hoekstra meent dat een strenger immigratie- en integratiebeleid de Nederlandse middenklasse, de grootste groep Nederlanders met een gemiddeld inkomen, meer zekerheid biedt.

De opvattingen van Hoekstra zijn interessant omdat hij regelmatig wordt genoemd als de nieuwe leider van het CDA. Hugo de Jonge, minister van volksgezondheid en vicepremier, lijkt een andere kandidaat om bij de volgende verkiezingen de CDA-lijst aan te voeren.

De middenklasse heeft de laatste maanden in politiek Den Haag de aandacht van meer partijen. Premier Mark Rutte maakte zich eerder al druk over achterblijvende lonen op de werkvloer en ook anderen nemen het op voor de leraar, de bouwvakker en de politieagent, ‘de ruggegraat van dit land’.

Ook Hoekstra maakt zich zorgen om deze groep. Hij wil op zoek naar een nieuwe balans in de samenleving. Net als Rutte signaleert hij dat Nederland er goed voor staat. “Wat een geweldig land. Je zal er maar mogen wonen.” Maar constateert hij ook: de middenklasse voelt zich kwetsbaar door wat er is veranderd en wat er nog gaat veranderen. Veel mensen menen dat hun kinderen het niet beter krijgen dan zij. Wie zijn best doet, komt vooruit, was altijd het idee en dat staat op de helling.

“We staan niet aan de rand van de afgrond, maar we moeten wel aan de slag”, vindt Hoekstra. Hij wil ‘een hernieuwde schets waarin we vormgeven onder welke voorwaarden wij samenleven’. De ‘wederkerigheid’ moet terug: tegenover rechten staan plichten, bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid.

Daar hoort volgens Hoekstra ook het opschroeven van eisen aan vluchtelingen bij. Daarover werd hij tamelijk concreet: hij wil dat zij de Nederlandse taal ‘aanmerkelijk’ beter leren beheersen dan nu het geval is, zij mogen ‘onder geen beding’ tegen een strafblad aanlopen en tijdelijke opvang moet ook echt tijdelijk zijn. Maar hij noemt geen termijn en over hoe hij wil definiëren wat Nederland aankan, wordt hij niet concreet. Twee jaar geleden hield Sybrand Buma, destijds CDA-leider, de HJ Schoo-­lezing en ook hij uitte zorgen over immigratie.

Nederland moet op zijn tellen passen, vindt Hoekstra. “De Nederlandse identiteit dreigen wij stukje bij beetje een beetje kwijt te raken.” Hij omschrijft die identiteit als individuele eigengereidheid in combinatie met gemeenschapszin. Te vaak wordt die ‘weggerelativeerd’: “Ik ben niet van het elite-bashen, maar juist mensen in verantwoordelijke posities zijn hieraan te vaak debet.”

Hoekstra trok eerder de aandacht met onverwacht ingrijpen bij KLM: hij kocht aandelen Air France-KLM om meer invloed te verwerven. En in de Berlijnse Humbolt-lezing in mei viel hij op met een pleidooi voor meer Europese integratie.

In zijn pleidooi van gisteren voor ‘wederkerigheid’ betrok hij ook het bedrijfsleven. Hij wil ‘meer zekerheid’ voor werknemers en extra loonruimte. Werknemers moeten vaker aandelen krijgen in het bedrijf en er moet meer evenwicht komen tussen lonen aan de top en op de werkvloer. Daar staat tegenover dat werknemers makkelijker ontslagen moeten kunnen worden. Ook wil hij lagere kosten voor volksgezondheid en sociale zekerheid.

Eerder lekte al uit dat het kabinet op Prinsjesdag een fonds zou aankondigen om te investeren in de economie. Hoekstra hint daar op. “Artificial intelligence, big data, nanotechnologie, biotech: we doen er in Nederland te weinig aan mee. In de top van belangrijke techbedrijven staat geen Nederlands bedrijf en overigens ook geen Europees bedrijf.”

