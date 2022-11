Wopke Hoekstra vreest voor Nederland. ‘Het wordt grimmig’

Nederland kan zomaar een ‘zorgwekkend’ land worden, vindt de CDA-leider. Terwijl zijn partij juist wil staan voor ‘zorgzaam’, ‘samen’ en ‘polderen’, ook al is dat niet meer ‘hip’. Hoekstra haalde fel uit naar PVV en FvD, die ‘afbraak als politiek verdienmodel’ gebruiken. “We leven in een tijd waarin een aantal politici geen enkele verantwoordelijkheid meer neemt voor het gemeenschappelijk belang. Wilders die Hugo de Jonge in een tweet toebijt: ‘Jij haat je eigen volk’. En Baudet die de oorlog in Oekraïne de meest hoopvolle gebeurtenis uit zijn leven noemt. Laat die woorden eens tot u doordringen. Deze verdeeldheid is een on-Nederlandse polarisatie in politiek en samenleving”.

Hoekstra spiegelde de pakweg 1000 aanwezige CDA-leden voor dat hij deze trend wil keren. “Als we niet keihard ingrijpen en polarisatie, asociaal gedrag en criminaliteit hun gang laten gaan, dan komen we uit op een land waarin iedereen voor zichzelf leeft en niemand meer een veilig thuis heeft. Ik zal er álles aan doen wat in mijn vermogen ligt om dit scenario koste wat kost te voorkomen. Dat gaat niet gebeuren.”

We houden deze migratie niet vol

De CDA-leider kreeg geregeld applaus tijdens zijn toespraak. Bijvoorbeeld toen hij zei dat er ‘simpelweg te weinig grip’ is op migratie en we nog steeds doen alsof het ‘ons overkomt’. Hoekstra: “In de eerste negen maanden van dit jaar is onze bevolking door migratie met meer dan 190.000 mensen toegenomen. Dat zijn meer inwoners dan een stad als Breda of Nijmegen. En meer dan Leeuwarden en Heerlen samen. Volgens mij ziet iedereen dat dit onze spankracht als samenleving overstijgt.”

Zo'n grote toestroom van migranten is niet vol te houden, vindt Hoekstra. “Daarvoor hebben we niet de ruimte, en niet de woningen. Natuurlijk willen we mensen die vluchten voor vervolging blijven helpen. Maar juist ook lokale CDA’ers en mensen betrokken bij de opvang zeggen: ‘we houden dit niet vol’.” Hoekstra pleit opnieuw voor concrete ‘migratiedoelstellingen’, zoals hij drie jaar geleden ook al deed tijdens zijn Schoo-lezing. Maar concreet werd hij ook deze keer niet.

Goede sfeer

Voor het eerst in bijna drie jaar is de sfeer tijdens dit CDA-congres goed. Er wordt rustig gesproken over stikstof, migratie en de oorlog in Oekraïne. Stikstofbemiddelaar Johan Remkes heeft volgens Hoekstra dan ook “1 op 1 de stikstoflijn van ons Kamerlid Derk Boswijk overgenomen”. En de CDA-leider zegt dat hij deze zomer aan de ‘bel’ heeft getrokken, om uit de stikstofimpasse te komen en “juist ook om draagvlak” voor oplossingen te creëren. De leden applaudiseren.

Hoekstra is 'onzichtbaar’

Er zijn aardig wat jongeren op het congres afgekomen. De partij heeft dan ook een aantal jongeren tot lijsttrekker van de verkiezingen van Provinciale Staten in 2023 benoemd. Op aandrang van de CDA-jongeren beloofde lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Theo Bovens, zelfs een jongere hoog op de lijst voor de Senaat te gaan zetten.

Maar ondanks de gezelligheid, is het belangrijkste onderwerp de naderende provinciale verkiezingen en de aanhoudend slechte peilingen voor het CDA. CDA’ers noemen Hoekstra vooral ‘onzichtbaar’. En ze verwijten de partijleider dat hij niet zelf in de Tweede Kamer is gaan zitten, om het CDA er weer bovenop te helpen, terwijl dat vorig jaar wel dringend door de evaluatiecommissie-Spies na de verloren verkiezingen was geadviseerd. Als minister van Buitenlandse Zaken is Hoekstra ook weinig in het land. Maar wat precies de staat van de partij na de verkiezingen in maart 2023 zal zijn, daarover durven de CDA’ers in Nijkerk niet eens te denken. Er kan tot maart nog genoeg gebeuren, klinkt het. Het congres had als doel elkaar weer te spreken zonder problemen te maken, en dat lukte zaterdag goed.

Remkes niet blij met uitspraken Klaver en Hoekstra

Johan Remkes hekelde zondag in het tv-programma Buitenhof uitspraken van GroenLinks-leider Jesse Klaver en een interview van CDA-leider Wopke Hoekstra. Verder vindt hij het “absurd” dat het kabinet hem vroeg om te bemiddelen in het stikstofdossier.