Wopke Hoekstra twittert erop los, maar het moet wel gezellig blijven

Maandag had minister Wopke Hoekstra van buitenlandse zaken zijn nieuwe Chinese ambtgenoot Qin Gang aan de telefoon. Dat weten wij, omdat Hoekstra dat op zijn Twitteraccount had gezet. Nog steeds reuze handig, dat Twitter, de malle fratsen van de nieuwe eigenaar Elon Musk ten spijt.

Wie álles wil weten over Hoekstra’s handel en wandel hoeft maar even door zijn tweets te bladeren. Wat een duizelingwekkend leven heeft zo’n minister van buitenlandse zaken toch. De ene dag komt hij in een wandelgang van het World Economic Forum in Davos zijn ambtgenoot Juan Carlos Holguín uit Ecuador tegen (‘Great to catch up with my dear colleague’), de volgende dag is hij in Roemenië, waar hij Navo-militairen bezoekt.

“Later op de dag spreek ik nog met de president en de minister-president van Roemenië’, zegt hij achteloos in een filmpje, alsof hij nog even een halfje volkoren en een pak melk moet halen.

De rol van Hoekstra’s eega

Hoekstra droeg in Roemenië een afritsbroek. Dat kledingstuk is populair bij Nederlandse vakantiegangers die zich bij het eerste streepje zon willen kunnen ontdoen van de onderste beenstukken. We hebben niet kunnen achterhalen wat precies de rol van Hoekstra’s eega Liselot is geweest bij het in zijn reistas stoppen van die afritsbroek. Over haar zei de minister afgelopen maand tegen Radio 1 dat zij hem helpt bij zijn kledingkeuze.

Wat ook opvalt aan Hoekstra’s tweets is dat er veel foto’s van hemzelf bij staan, boomlang, de hand schuddend van doorgaans veel kleinere hoogwaardigheidsbekleders. De Roemeense president Klaus Iohannis (1,92 meter) kan hem visueel-technisch nog wel aan, maar we vragen ons af of Hoekstra’s Zwitserse ambtgenoot Ignazio Cassis blij is met de foto die de Nederlander op 19 januari de wereld in stuurde. Cassis komt, glimlachend als een boer met kiespijn, nog niet tot aan Hoekstra’s schouder.

Andere ministers zijn ook niet zuinig met tweet-foto’s van zichzelf. Voor Haagse politici blijft Twitter een belangrijk medium. Daar kunnen ze laten zien wat ze uitspoken op een gemiddelde werkdag. Transparantie!

Je hebt een aantal verplichte nummers: hun werkbezoeken, hun media-optredens (als ze daar ongeschonden weg zijn gekomen, wat meestal het geval is), rapporten die ze in ontvangst nemen. Saaie maar sympathieke foto erbij, klaar.

Positiviteit en arbeidsvreugde

‘Waardevolle gesprekken vanavond in Krimpen aan den IJssel met het netwerk van jonge CDA-burgemeesters’, lees je bijvoorbeeld op het Twitteraccount van Hanke Bruins Slot, minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties.

Al die berichten stralen positiviteit en arbeidsvreugde uit, want een minister mag nooit een pesthumeur hebben of als een berg opzien tegen een avondlijk bezoek aan Krimpen aan den IJssel. Niet in het openbaar tenminste.

Al is Hugo de Jonge iemand die zijn irritatie over het een of ander liever de wereld in slingert dan dat hij, zoals de meeste van zijn collega’s doen, op zijn tong bijt. Het interview dat de VVD-kopstukken Mark Rutte en Edith Schippers afgelopen weekeinde gaven aan De Telegraaf, waarin ze de (verkiezings)aanval openden op de ‘linkse wolk’, was duidelijk een jeukmoment voor de huidige CDA-minister van volkshuisvesting. ‘Ja tuurlijk. Een neppe tweestrijd’, tweette De Jonge. ‘Dat is nou écht precies wat we nodig hebben’.

De politiek leider van zijn partij, een zekere Wopke Hoekstra, zweeg in alle talen.

Welke bewindspersoon heeft de meeste Twitter-volgers? (stand op 31 januari) 1 – Premier Mark Rutte (@MinPres, 1.378.793) 2 – Minister Hugo de Jonge (@hugodejonge, 191.584) 3 – Vicepremier Sigrid Kaag (@SigridKaag, 143.136) 4 – Vicepremier Wopke Hoekstra (@WBHoekstra, 87.971) 5 – Minister Rob Jetten (@RobJetten, 74.489)