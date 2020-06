Wopke Hoekstra meldt zich af voor leiderschap CDA

Wopke Hoekstra, minister van financiën, wil geen lijsttrekker worden van het CDA. Hij ziet zichzelf meer als een bestuurder dan een beroepspoliticus. Het CDA berichtte maandag dat kandidaten voor het lijsttrekkerschap zich tot en met 24 juni kunnen melden en Hoekstra werd gezien als een van de belangrijkste gegadigden. Een andere kanshebber is Hugo de Jonge, vicepremier en minister van volksgezondheid.

Het CDA wil begin juli een nieuwe lijsttrekker aanwijzen voor de Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Het partijbestuur legt één of meerdere namen voor aan de leden, die digitaal kunnen stemmen. De nieuwe lijsttrekker wordt ook automatisch partijleider.

Dat Hoekstra niet op nummer één van de kandidatenlijst wil, maakte hij woensdag via de Telegraaf bekend. “Ik vind dat ik uiteindelijk meer een bestuurder ben dan een beroepspoliticus. Ik wil dicht bij mezelf blijven”, zei hij. Waarschijnlijk kandideert Hoekstra zich ook niet voor een langere plaats op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. “Dat ligt niet onmiddellijk voor de hand”, zegt hij.

Nu Hoekstra geen kandidaat zal zijn, stijgen de kansen voor De Jonge, voormalig wethouder in Rotterdam. Maar ook Mona Keijzer, staatssecretaris van economische zaken, komt hiermee sterker in beeld. Zij denkt er ook over na om zich te kandideren, maar heeft vergeleken met Hoekstra en De Jonge een flets profiel. Dat kan veranderen nu Hoekstra uit de schijnwerpers stapt en zij, als vrouw, meer ruimte krijgt. De komende dagen kan ook nog een derde onbekendere kandidaat naar voren stappen.

“Veel mensen binnen en buiten het CDA hebben me het afgelopen jaar geënthousiasmeerd over het leiderschap na te denken”, zegt Hoekstra in de Telegraaf. Dat heeft hij ook gedaan. “Toch ben ik steeds tot dezelfde conclusie gekomen. Namelijk dat ik het niet moet doen.” Hij ziet zichzelf niet als een op-en-top politicus. “Met een volksvertegenwoordigende verantwoordelijkheid en met alles wat daarbij komt kijken. Een partijleider is iets anders dan een minister, verschillende rollen vragen andere dingen.”

Hoekstra zegt dat hij zelf al voor de kerst had bepaald dat hij geen kandidaat wil worden. “Toen zijn er een paar mensen geweest, zowel binnen het CDA als daarbuiten, die me aanraadden nog een half jaar te wachten met het doorhakken van de knoop. Maar ik heb de afgelopen tijd, bijvoorbeeld in februari, aan de partijtop het signaal afgegeven dat ze rekening moesten houden met dat ik het niet zou doen.”

