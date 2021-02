Wopke Hoekstra diep door het stof om zijn schaatsrondje in Thialf: ‘Ik had mijn gympen aan moeten houden’

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra is diep door het stof gegaan om een schaatsrondje op topijsbaan Thialf, de baan die voor publiek al maanden gesloten is. “Dat was niet handig van mij. Ik had de verleiding moeten weerstaan en mijn gympen moeten aanhouden. Ik erken mijn fout ruiterlijk”.

Hoekstra krijgt van alle kanten kritiek op het feit dat hij donderdag op een werkbezoek in Friesland in professioneel schaatspak arriveerde bij de ijsbaan Thialf. Daar was hij als minister van financiën, maar naar even later bleek ook als lijsttrekker van het CDA. Hij schaatste een paar rondjes met meervoudig Olympisch kampioen Sven Kramer. Daarmee overtrad hij de coronamaatregelen. De schaatsbaan is al maanden gesloten voor publiek. Er komen alleen schaatsers die in een veilige ‘schaatsbubbel’ trainen.

Hoekstra plaatste donderdag zelf een foto van het schaatsrondje op Twitter. Hij deed dat niet als minister, maar als lijsttrekker: de naam van zijn partij stond prominent onder de foto. De actie was bedoeld om mensen aan te moedigen in coronatijd meer te sporten. “Sporten is ontzettend leuk en daarnaast heel gezond. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we voldoende blijven bewegen”, schreef de CDA-lijsttrekker onder de foto met schaatser Sven Kramer.

Sporten is ontzettend leuk en daarnaast heel gezond. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we voldoende blijven bewegen.



Samen met @SvenKramer86 schaatste ik in het mooie #Thialf. #SamenSterkerDoorSport #CDA



🗞️https://t.co/NctKE4kh6I pic.twitter.com/TBPNHQrewO — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) 18 februari 2021

De campagnestunt pakte totaal anders uit. Hoekstra moest vrijdag uitgebreide excuses maken nadat van alle kanten kritiek kwam. Collega-minister Tamara van Ark, die over de coronabestrijding in de ziekenhuizen gaat, noemde zijn schaatsuitstapje ‘niet oké’. “Er zijn geen speciale privileges voor ministers”, aldus Van Ark.

Een uitgesteld huwelijk

Het is voor het CDA nu de derde keer dat een minister in de problemen is vanwege het niet naleven van de coronaregels. CDA-Minister Ferd Grapperhaus vergat op zijn huwelijksdag de afstandsregels. Minister Ank Bijleveld ging met kerst in haar woonplaats naar de kerk, net nadat haar collega Grapperhaus nog had gezegd dat zoiets “niet uit te leggen” was vanwege het grote risico van nieuwe besmettingen.

Hoekstra zelf wijst er ter verdediging op dat hij zelf zijn huwelijk heeft uitgesteld vanwege corona. “Ik doe echt mijn best me aan de regels te houden. Het werkbezoek was om aandacht te besteden aan topsport. Maar ik heb dit niet goed gedaan.”

Lees ook:

Wopke Hoekstra wil premier worden en Nederland in ere herstellen: ‘Er is erg weinig samenleving meer over’

Hij weigerde aanvankelijk, maar nadat het CDA een beroep op hem deed, werd Wopke Hoekstra toch lijsttrekker. ‘We moeten onzekerheden nu niet vergroten, maar vertrouwen herstellen.’