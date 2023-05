Woorden genoeg over jachtvliegtuigen, maar voorlopig heeft Kiev ze niet

Een flard tekst van premier Mark Rutte, een handvol woorden van de Franse president Emmanuel Macron, vier zinnen van de Britse premier Rishi Sunak. Veel meer weten we niet van de ‘coalition of the jets’, de coalitie van de jachtvliegtuigen waarover de Oekraïense president Volodymyr Zelensky het had na afloop van zijn bliksemtournee door Europa.

Dat samenwerkingsverband van een onduidelijke groep landen – sommige willen niet worden genoemd – zou Oekraïne moeten helpen aan tientallen jachtvliegtuigen, voornamelijk F-16’s. Daarmee moet het land heer en meester worden in het eigen luchtruim, zowel defensief als (tegen)offensief.

Vorig jaar al wilde Kiev die moderne gevechtsvliegtuigen hebben. Op z’n minst zouden westerse landen toch kunnen beginnen met het trainen van piloten, vond Oekraïne.

Macron: Deur is geopend voor training piloten

Maandag raakte de discussie in een stroomversnelling. Na zijn ontmoeting met Zelensky zei Macron dat ‘de deur is geopend voor de opleiding van Oekraïense gevechtspiloten, met verschillende andere Europese landen die daartoe bereid zijn’. Ook de Verenigde Staten zouden bij die gesprekken zijn betrokken. Tot nu toe gold Frankrijk als zeer terughoudend in de discussie over de straaljagers.

Eerder op de dag liet de Britse premier Rishi Sunak ook al doorschemeren dat er vaart zit in de ontwikkelingen. “Andere landen zijn betrokken. Ik spreek met de leiders daarvan. We zijn er zeer op gespitst om zo’n coalitie van landen op te bouwen die Volodymyr en zijn volk de luchtsteun geeft die ze nodig hebben.”

Tot nu toe willen de Britten zich beperken tot het trainen van piloten, onder meer in het vliegen van de F-16’s. Zelf heeft het Verenigd Koninkrijk dat type jachtvliegtuigen niet.

Op 4 mei, toen de Oekraïense president in Den Haag was, lichtte Rutte ook al een tipje van de sluier op, maar niet meer dan dat. “We werken intensief samen met onze partners, waaronder België, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, op weg naar een conclusie. Daar zijn we nog niet. Zoiets kost tijd.”

Dat kun je wel zeggen, zal de naast hem staande Zelensky hebben gedacht. Begin dit jaar smeekte hij het Westen al om ‘vleugels van vrijheid’ te leveren. De toezeggingen van de westerse regeringsleiders worden weliswaar concreter, maar die vleugels heeft Oekraïne nog niet.

Behalve de eerder genoemde landen zou ook Polen zijn betrokken bij die jachtvliegtuig-coalitie, zo zei Zelensky tijdens zijn terugreis naar Kiev.

Achter de schermen zal het er wilder aan toe gaan

De hindernissen die de coalitielanden moeten overwinnen bij de beoogde levering van de toestellen zijn al maandenlang bekend. Voor de F-16’s is Amerikaanse toestemming nodig, en die is er formeel nog niet. Kiev moet beloven de vliegtuigen (met een enorme actieradius) niet te gebruiken voor aanvallen op Russisch grondgebied. Onderhoud en reparaties zullen de Oekraïners zelf moeten doen.

Sowieso zal het mogelijk een jaar duren voordat de toestellen effectief kunnen worden ingezet in het strijdtoneel. En, niet de minste bedenking: In Oekraïne zijn nauwelijks start- en landingsbanen geschikt voor de F-16’s.

Tegelijk is er het besef dat geen enkel land zulk soort steun in z’n eentje kan bieden. Publiekelijk moeten we dus genoegen nemen met dat handvol afgemeten woorden, achter de schermen zal het er wilder aan toe gaan.

