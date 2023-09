‘Woest aantrekkelijke’ opkoop trekt honderden piekbelasters, opbrengst nog onduidelijk

De opkoopregeling voor boeren die in de buurt van natuurgebieden veel stikstof uitstoten, heeft tot nu toe 492 aanvragen opgeleverd. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze boeren hebben zich afgelopen twee maanden gemeld voor vrijwillige uitkoop door de overheid.

Van de bijna vijfhonderd agrariërs valt volgens stikstofminister Christianne van der Wal ‘ongeveer 80 procent’ onder de groep van piekbelasters – omgerekend dus zo’n vierhonderd boeren, grotendeels veehouders. Zij stoten jaarlijks meer dan 2500 mol (een scheikundige eenheid) aan stikstof uit op natuurgebieden die daar gevoelig voor zijn. De meeste piekbelasters die zich willen laten uitkopen, zijn gevestigd in de provincie Gelderland, bijvoorbeeld in de buurt van de Veluwe.

Met de stoppersregeling hoopt Van der Wal in één keer een flinke slag te slaan in de stikstofcrisis. Als de grootste uitstoters ermee stoppen, is de gedachte, ontstaat snel ruimte voor natuurherstel en de legalisering van PAS-melders. Dat zijn boeren die door een fout van de overheid niet over een (juiste) vergunning beschikken.

Gaat dat nu lukken? Dat blijft voorlopig gissen: het is volgens Van der Wal onduidelijk hoeveel stikstofwinst precies wordt geboekt als de vierhonderd piekbelasters er inderdaad mee stoppen. Niet elke piekbelaster is immers hetzelfde: de een stoot veel meer uit dan de ander. Als deze vierhonderd boeren tot de grootste uitstoters behoren, slaat het kabinet een grote slag, maar betreft het relatief ‘kleine’ piekbelasters, dan is er nog een lange weg te gaan.

Doelen raken uit zicht

De weg uit de stikstofcrisis bleek afgelopen week bovendien nóg langer: volgens nieuw onderzoek ligt de natuurkwaliteit in veel gebieden verder onder de norm dan gedacht. Intussen dient de eerste deadline zich al aan. Want hoewel het politieke debat zich afgelopen jaar vooral toespitste op ‘2030 of 2035’, stelt de wet al strenge eisen voor 2025. Over anderhalf jaar dus.

In dat jaar moeten vier op de tien natuurgebieden in Nederland onder de kritische depositiewaarde (kdw) liggen. Dat is hoeveelheid stikstof die een kwetsbaar gebied maximaal aankan, voordat er een ‘significant risico’ bestaat dat de natuur beschadigd raakt.

Aanvankelijk leek Nederland goed op weg om dat tussendoel te halen, maar de nieuwe berekeningen gooien roet in het eten: volgens de huidige prognose wordt die kdw in 2025 in slechts drie op de tien natuurgebieden gehaald.

Gevoelsmatig maar één keuze

Intussen stromen volgens minister Van der Wal nog altijd ‘dertig tot vijftig’ aanmeldingen per week binnen voor de stoppersregeling, die sinds juli beschikbaar is. Ondernemers kunnen op een speciale website laten berekenen of ze inderdaad het stempel ‘piekbelaster’ krijgen. Dat is in totaal al bijna veertigduizend keer gedaan.

Het maakt nogal wat uit of een agrariër wel of geen piekbelaster is: die boeren krijgen maar liefst 120 procent van hun bedrijfswaarde uitgekeerd als ze vrijwillig stoppen. Veel andere veehouders hebben recht op 100 procent.

Naast de mogelijkheid om te stoppen, komt Van der Wal komende maanden ook met regelingen voor piekbelasters die hun bedrijf willen verplaatsen of op een andere manier willen zorgen voor veel minder stikstofuitstoot. Volgens meerdere Kamerleden hadden die mogelijkheden er al veel eerder moeten zijn. Ze wijzen erop dat sommige boeren nu het gevoel hebben maar één keuze krijgen: hun bedrijf opdoeken.

Een gruwel

Overigens benadrukte de bewindsvrouw donderdag in een Kamerdebat opnieuw dat de regeling ‘volledig op vrijwillige basis’ is. Eerder schreef Van der Wal nog dat ze mogelijk ‘verplichtend instrumentarium voor een selecte groep piekbelasters’ wilde inzetten, als de vrijwillige aanpak niet genoeg opleverde.

Daarvan komt ze nu terug: volgens de stikstofminister is er geen directe koppeling meer tussen het stempel van piekbelaster en de dreiging van dwangmaatregelen. “Dat doe ik met een goed gevoel, want ik vind het intrekken van vergunningen en onteigenen van bedrijven een gruwel.”

