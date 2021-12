Woensdag is het er dan eindelijk: het regeerakkoord van het vierde kabinet Rutte

Daarmee komt een einde aan de langste formatie die Nederland ooit heeft gehad. De Tweede Kamer zal vervolgens per motie Mark Rutte aanwijzen als formateur, die zijn vierde kabinet in elkaar mag zetten. Hij maakt daarmee kans de langstzittende premier te worden, een record dat nu nog in handen is van Ruud Lubbers.

De Tweede Kamer debatteert waarschijnlijk deze week nog over de plannen van de vier coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Dat is vermoedelijk op vrijdag, omdat Rutte waarschijnlijk donderdag nog naar Brussel moet. Die dag is de Kamer ook al druk met een debat over de verlenging van de coronamaatregelen.

Rutte kan de kerstvakantie gebruiken om de ministers bij elkaar te zoeken voor zijn kabinet. Partijen zijn al druk doende om kandidaten te polsen. Nieuwelingen moeten eerst nog een veiligheidscheck ondergaan door de AIVD, waarbij hun antecedenten worden onderzocht. In januari staat de nieuwe ploeg dan op het bordes van Paleis Noordeinde.

