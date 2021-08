Woedende Kamer en kabinet op ramkoers: ‘Haal àlle Afghanen die voor Nederland werkten op’

Voor de tweede dag op rij herhaalt het kabinet dat het álle Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt en daardoor gevaar lopen zo snel mogelijk wil evacueren. “Wij willen geen mensen achterlaten”, drukte demissionair minister Sigrid Kaag van buitenlandse zaken de Tweede Kamer woensdag op het hart. “We gaan ruimhartig naar hun aanvragen kijken”, zei ook collega-minister Ank Bijleveld van defensie. Maar de Kamer en het kabinet staan recht tegenover elkaar of deze evacuatie ook moet leiden tot een ruimhartiger asielbeleid. De VVD staat alleen in haar steun van het kabinetsbeleid.

Een breed gesteunde en inmiddels aangenomen motie van D66’er Salima Belhaj voert het kabinet liever niet uit. De motie verzoekt het kabinet onder meer bewakers, koks en chauffeurs die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt, maar ook journalisten, mensenrechtenactivisten en medewerkers van ontwikkelingsprojecten als systematisch vervolgde groep aan te merken en zo snel mogelijk te evacueren.

En in de woorden ‘systematisch vervolgde groep’ zit volgens staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van justitie – verantwoordelijk voor de asielprocedure – de pijn. Dat zou namelijk kunnen betekenen dat andere Afghanen die door hun werkzaamheden gevaar lopen, net als de tolken, sneller in aanmerking komen voor een Nederlands verblijfsvergunning, zei Broekers-Knol met zoveel woorden. “Dat kan het kabinet niet voor zijn rekening nemen. We moeten ook naar de nationale veiligheid kijken.” Daarmee lijkt het kabinet, ondanks de verruiming van het beleid afgelopen weekend, nog altijd huiverig voor wat het vorige week nog omschreef als ‘een niet-beheersbare toename van asielaanvragen’.

Risico

“Dat stukje waar u bang voor bent, maakt u zo groot”, reageerde D66-Kamerlid Belhaj op de VVD-staatssecretaris. Want net als bij de Afghaanse tolken, die nu onder een speciale regeling vallen, zal ook bij de andere Afghanen getoetst worden of ze recht hebben op asiel in Nederland, redeneerde zij. Het risico op het binnenhalen van oorlogsmisdadigers – wat de VVD van Broekers-Knol zoveel mogelijk wil beperken – wordt zo echt wel ondervangen, vindt de D66-fractie. Maar het bracht de twee niet veel dichter tot elkaar. “Evacuatie, ja”, zei Broekers-Knol, “Maar het zit hem echt in dat asielstukje.”

Opvallend genoeg wekte CDA-minister Ank Bijleveld van defensie enkele minuten voor de afwijzing van Broekers-Knol de indruk dat het kabinet wel degelijk bezig was de motie uit te voeren. “We gaan dat absoluut doen”, klonk het. “Het is misschien chaos in Kaboel, maar het is geen chaos in de coördinatie tussen de verschillende ministeries”, zei minister Kaag ook. Van concrete uitvoering was woensdag nog geen sprake. Er kwam wel een Nederlands evacuatievlucht terug uit Kaboel, maar die had geen tolken of andere Afghanen aan boord.

Woede

Het gedraal van de bewindspersonen deed veel Kamerleden woensdag in woede ontsteken. Een evacuatieplan lag al wekenlang klaar, beloofde het kabinet. Maar volgens de Telegraaf begonnen bewindspersonen daar afgelopen maandag pas mee. Gestelde Kamervragen over de stand van zaken werden woensdag, na bijna een maand, pas beantwoord. En opnieuw, klagen Kamerleden, dreigt nota bene een demissionair kabinet een motie naast zich neer te leggen. “Ik sta hier te koken van woede”, zei Kati Piri van de PvdA woensdag. “Heeft u wel uw werk gedaan”, vroeg een woedende Belhaj aan Bijleveld. “Mensen gaan simpelweg dood.”

De drie ministeries zijn het gewoon niet met elkaar eens over hoe het evacuatieplan uit te voeren, klinkt het onder de oppositie. De Kamer heeft het kabinet in ieder geval verzocht per brief uit te leggen hoe haar opdracht uit te voeren. Bij een onbevredigend antwoord, volgt wederom een debat.

Lees ook:

Een ongekend kritische Kamer wil niks weten van excuses van kabinet

Ze werken dag en nacht en zetten alles op alles, zeggen de ministers en staatssecretarissen over het evacueren van Afghaans stafpersoneel. Volgens de Tweede Kamer komt hun inzet te laat.