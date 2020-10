Woede in de Tweede Kamer over de trage afhandeling van de toeslagenaffaire

Tweede Kamerleden zijn woedend over de trage afhandeling van de toeslagenaffaire. Ze vinden het ‘een grof schandaal’ dat slechts drie- tot zeshonderd gedupeerden nog dit jaar zullen worden gecompenseerd, zo lieten ze blijken tijdens een debat op donderdagavond.

“In dit tempo doen we er nog honderd jaar over”, zei een duidelijk gefrustreerde Pieter Omtzigt (CDA) tegen verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen. “De mensen zitten in de shit”, vatte PvdA-Kamerlid Henk Nijboer het algemene sentiment samen. “Uiteindelijk duurt het te lang en wordt mensen geen recht gedaan terwijl hun onrecht is aangedaan.”

In totaal zijn er naar schatting ruim twintigduizend gezinnen die aanspraak kunnen maken op compensatie, omdat zij ten onrechte kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. Veel van die gezinnen raakten door de terugvordering in de financiële problemen. In april zei het kabinet nog dat vijfduizend getroffen ouders voor het einde van het jaar geld zullen ontvangen.

Belofte gebroken

Maar deze zomer al moest de staatssecretaris op die belofte terugkomen. In juni schreef ze in een brief aan de Tweede Kamer dat de hersteloperatie vertraging opliep en dat veel getroffen gezinnen nog langer zouden moeten wachten op compensatie. De opgetuigde organisatie die de compensatie van de slachtoffers van de toeslagenaffaire moet regelen, bleek volgens Van Huffelen niet ‘robuust’ genoeg om de vele complexe zaken af te handelen.

Tegenover de Kamer herhaalde de staatssecretaris donderdag dat de Belastingdienst meer tijd nodig heeft om de zaken zorgvuldig te behandelen. Zelf vindt ze dat ook ‘ongelooflijk vervelend’, zo zei ze in het debat. “Natuurlijk had ik ook graag gewild dat we veel meer ouders al hadden kunnen helpen dit jaar.” Wel denkt ze dat het mogelijk moet zijn om de hersteloperatie volgend jaar snel op te schalen.

De Kamer neemt met dat antwoord niet zomaar genoegen. De fracties vinden het schrijnend dat tot nu toe slechts negentig gezinnen geld hebben gekregen, in totaal ongeveer 2 miljoen euro, terwijl ondertussen 3,5 miljoen euro is gebruikt om consultants in te huren. “Capgemini, KPMG, de Boston Consulting Group, alle accountantskantoren zijn inmiddels al binnen geweest”, zei het aangeslagen SP-Kamerlid Renske Leijten tijdens het debat. “Die hebben er een goede boterham aan verdiend en nu zitten er op dit moment ouders te kijken die niet weten wanneer ze gecompenseerd worden.”

Voor de volledige hersteloperatie is in totaal 110 miljoen euro gereserveerd. Van dat geld zijn nu 501 mensen aangenomen, die ervoor moeten zorgen dat slachtoffers van de toeslagenaffaire gecompenseerd worden. Tot nu toe zijn slechts zeven zaken volledig afgerond.

