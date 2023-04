Wilders vraagt optreden na nieuwe fatwa’s en bedreigingen

Minister Wobke Hoekstra van buitenlandse zaken moet de Pakistaanse ambassadeur uitwijzen, vindt PVV-fractievoorzitter Geert Wilders. Hij wil dat de regering actie onderneemt vanwege een nieuwe serie doodsbedreigingen vanuit Pakistan.

Een extremistische islamitische geestelijke in Pakistan plaatste dit weekeinde een filmpje op sociale media met een gerichte oproep aan ‘Nederlandse moslims’ om Wilders te doden. Imam Ashraf Asif Jalali herhaalde in het filmpje een fatwa die hij als geestelijke eerder tegen Wilders uitsprak, een fatwa die volgens hem ‘definitief’ is geworden.

“Dood de vervloekte Geert Wilders. We zijn nog niet klaar om maar een centimeter terug te trekken van deze beslissing”, aldus de oproep van de geestelijke. De imam leidt in Pakistan een kleine, extreme organisatie en is oprichter van de politieke partij Tehreek e Labbaik Pakistan (TLP).

Wilders wil dat minister Hoekstra maar vooral ook premier Rutte zich publiekelijk uitspreken over nieuwe bedreigingen en daar afstand van nemen. ‘Dit is een oproep tot moord. Is de Pakistaanse ambassadeur al uitgewezen?’, vroeg Wilders zondag via een bericht op Twitter. Wilders zegt dat hij sinds de ‘definitieve fatwa’ honderden nieuwe doodsbedreigingen heeft ontvangen.

Duizend bedreigingen

Minister van justitie Dilan Yesilgöz heeft verontrusting uitgesproken over “de verwerpelijke en gevaarlijke teksten die Wilders weer over zich heen krijgt. In Nederland staan wij voor de vrijheid van onze volksvertegenwoordigers. En we zullen deze vrijheid altijd beschermen en verdedigen”, aldus de minister.

Wilders heeft al jaren zware beveiliging nodig. De bedreigingen namen vorig jaar sterk toe na de aanslag op schrijver Salman Rushdie, waarbij hij als een van de volgende doelwitten werd aangewezen. Wilders zegt dat hij in 2022 duizend bedreigingen heeft ontvangen.

Nederland heeft de afgelopen jaren al vele malen rechtshulpverzoeken aan Pakistan gedaan om verdachten van bedreigingen richting Wilders te kunnen vervolgen, maar vergeefs. De verzoeken bleven onbeantwoord, meldde onlangs nog het ministerie van justitie in antwoord op Kamervragen. Wilders beklaagt zich dat er nog nooit iemand is aangehouden.

Naar aanleiding van de nieuwe bedreigingen sprak hij op Twitter zijn zorgen uit: ‘Ik hoop dat Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de veiligheidsdienst AIVD hun werk doen want het wordt nu wel heel onaangenaam’.

