Liveblog Algemene Politieke Beschouwingen

Wilders vol in de aanval: Normale Nederlanders verdienen een beter leven

De plenaire zaal in het tijdelijk onderkomen van de Tweede Kamer. Beeld ANP

Prinsjesdag ligt achter ons, en dat betekent: Algemene Politieke Beschouwingen. Woensdag is de Tweede Kamer aan de beurt, donderdag krijgt het kabinet in de persoon van demissionair premier Mark Rutte het woord. In dit liveblog houdt de politieke redactie u de komende dagen op de hoogte.