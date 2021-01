‘Wilders meldde donatie van ruim 175.000 euro niet aan Kamer’

Onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) meldt vrijdag dat Wilders het geld ontving van de Amerikaanse International Freedom Alliance Foundation (IFAF), een stichting die Wilders zelf oprichtte.

FTM onderzocht de belastingaangifte van deze stichting en kwam erachter dat in 2017 213.686 dollar (175.000 euro) was overgemaakt naar een advocatenkantoor in Nederland. Het bedrag had als bestemming ‘een individu in zijn strijd voor de vrijheid van meningsuiting’. De naam Wilders wordt niet genoemd, maar FTM concludeert dat het geld voor de zaak van Wilders was bestemd.

Ik sta al tien jaar voor de rechter in een politiek proces omdat ze me de mond willen snoeren. Dat kost tonnen aan advocaatkosten. Ben blij met de steun van velen uit binnen- en buitenland. Heb zelf nooit één cent ontvangen. Ga wat nuttigs doen @FTM_nl! pic.twitter.com/nTjyIEhngl — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 14 januari 2021

Wilders is zich van geen kwaad bewust en plaatste donderdag een screenshot op Twitter van een e-mail waarin de FTM-redacteuren hem het onderzoek voorleggen. “Ik sta al tien jaar voor de rechter in een politiek proces omdat ze me de mond willen snoeren. Dat kost tonnen aan advocaatkosten. Ben blij met de steun van velen uit binnen- en buitenland. Heb zelf nooit één cent ontvangen. Ga wat nuttigs doen @FTM_nl!”