Wilders komt niet in actie na nieuwe beschuldigingen tegen Graus. ‘Vrouwen moeten aangifte doen’

Hij is met “de handen op de rug gebonden”. PVV-leider Geert Wilders zegt het over de beschuldigingen van seksuele intimidatie aan het adres van zijn partijgenoot Dion Graus. Een fractiegenoot die in een dronken bui in de Tweede Kamer verschijnt of anderen beledigt, kan hij nog aanspreken, maar niet als het gaat om strafrecht, zegt de PVV-leider. “Ik ben geen officier van justitie. Ik heb geen middelen, geen bevoegdheden. Als iemand door wie dan ook seksueel onoorbaar is benaderd, dan moet degene naar de politie gaan, man en paard noemen en dan moet de rechter daarover oordelen.”

Afgelopen zaterdag berichtte NRC dat Graus opnieuw werd beschuldigd van seksuele intimidatie. Eerder schreef de krant al over zijn ex-vrouw, die hem betichtte van psychisch misbruik en aanzetten tot seks met derden. Nu was het een voormalige PVV-fractiemedewerker, die in februari van dit jaar bij toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib en een vertrouwenspersoon aanklopte. Graus zou haar hebben gedwongen tot “heel veel ernstige dingen”, aldus de krant. Nadat ze hem had afgewezen, zou hij haar hebben gestalkt.

Wilders heeft de vrouw in kwestie niet gesproken en zegt ook niet te weten wie het is. Hij blijft erbij dat hij zonder aangifte of bewijzen voor haar beschuldigingen niks kan beginnen tegen Graus. Tegen zulke zware beschuldigingen moet “iemand zich kunnen verdedigen”, herhaalde hij dinsdag een aantal keer. Graus, al veertien jaar Kamerlid, heeft tegenover Wilders alle aantijgingen ontkend. Wilders ontkent op zijn beurt dat zijn fractie door sommigen als onveilige werkomgeving wordt ervaren.

Grensoverschrijdend gedrag

Helemaal vleugellam is de PVV-leider in deze kwestie overigens niet. Hij had, ook gezien de eerdere beschuldigingen, een intern onderzoek naar de zaken kunnen starten. Zo deed D66 in april onderzoek naar partijgenoot Sydney Smeets, na aantijgingen over grensoverschrijdend gedrag bij jonge homo’s. Smeets hield uiteindelijk de eer aan zichzelf en stapte op als Tweede Kamerlid. Eerder lichtte de partij ook een invloedrijke D66’er door over #MeToo-beschuldigingen. Ook bij onder meer GroenLinks en Denk liepen dergelijke onderzoeken in het verleden. In het uiterste geval kunnen fracties besluiten een omstreden Kamerlid te royeren – maar ook dan kan iemand Kamerlid blijven. Zelfs als de beschuldigingen uiteindelijk leiden tot een veroordeling.

Het maakte dat Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp dinsdag benadrukte dat ook zij niet veel kan beginnen tegen een in opspraak geraakt Kamerlid. Haar bevoegdheid reikt niet veel verder dan het aanhoren van de beschuldigingen en het aanspreken van de beschuldigde in kwestie. “Ik vind het goed om daar realistisch over te zijn. Want het ergste wat je slachtoffers kunt aandoen, is valse verwachtingen wekken”, klonk het. Ze roept fracties wel op onderzoek te doen naar wat er bij hen speelt.

Wie werkzaam is op het Binnenhof en te maken heeft met pestgedrag, discriminatie, geweld of seksuele intimidatie, kan terecht bij in totaal zes vertrouwenspersonen. Ook telt de Kamer sinds 1 april een College van onderzoek en integriteit. Bij dat college kan iedereen een klacht indienen over Tweede Kamerleden die de gedragscode mogelijk hebben geschonden. Alleen behandelt het college geen vermoedens van strafbare feiten, zoals in het geval van Graus. Ook zaken van voor 1 april 2021 worden niet in behandeling genomen.

