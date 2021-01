Wilders houdt veilige afstand van coronacomplotten en voert als vanouds een radicale strijd tegen de islam

Veel is er niet veranderd bij de PVV. De vrijdag gepresenteerde kandidatenlijst is een lange rij met bekende namen: Fleur Agema, Martin Bosma, Dion Graus. Verrassingen zitten er niet tussen. En in het onlangs verschenen verkiezingsprogramma foetert partijleider Geert Wilders als vanouds over ‘allochtone straatterroristen’ en ‘die verschrikkelijke islam'. Een zestien jaar oude aanpak die zo kort voor de verkiezingen zorgt voor behoorlijk wat succes: de PVV schommelt in de peilingen tussen de 20 en 25 zetels, alleen de VVD scoort beter.

Het geheim? PVV is –tegen alle verwachting in- inmiddels “het redelijke alternatief voor Forum voor Democratie”, zegt senior-onderzoeker Peter Kanne van I&O Research. Was Forum ooit de partij op populistisch rechts waar intellectuelen zich wél mee durfden te associëren, inmiddels is het berucht om uitspraken als ‘het virus is aantoonbaar niet erger dan een stevige griep’. Volgens Kanne een kamikazeactie. Uit onderzoek van I&O blijkt dat het merendeel van de Nederlanders gelooft dat er toch echt een ernstig virus rondwaart. “Het gaat echt om maar vier procent die denkt dat er niets aan de hand is en je alle maatregelen overboord kan gooien.”

Anti-democratisch en eng-populistisch

Anti-democratisch en eng-populistisch noemen critici het verkiezingsprogramma nog altijd. Wilders wil alle Syriërs het land uit. Statushouders mogen geen aanspraak maken op sociale huurwoningen, islamitische scholen en moskeeën moeten dicht, korans dienen verboden te worden en migranten uit islamitische landen mogen Nederland niet in. Het bestrijden van de islam is de agenda van Wilders, aan complottheorieën en corona-bagatelliserende uitspraken waagt hij zich niet.

Daar is de PVV-leider te voorzichtig voor, zegt Koen Vossen, PVV-watcher en universitair docent aan de Radboud Universiteit. En hij weet volgens Vossen ook heel goed dat in zijn achterban misschien wel de meest bezorgde mensen zitten. Ouderen of veertigers en vijftigers met oudere ouders. Mensen die bescherming zoeken tegen het virus, vult Kanne aan. “Over Baudet denken deze mensen: deze man beschermt ons niet. Hij neemt een gok met ons als proefkonijnen.”

Wat die achterban ook weet te waarderen: Wilders doet zich gelden in de Tweede Kamer. Een jaar of drie geleden leek hij uitgeblust en afwezig. Minder vurig ook. Tijdens de coronadebatten legt hij het kabinet het vuur na aan de schenen. Daarin zoekt hij een balans tussen felle kritiek en het steunen van de geldende coronamaatregelen. Verplicht vaccineren? Uit den boze. Maar Wilders zal zich wel laten inenten. “Voor mezelf, maar ook voor anderen.” Een avondklok? Liever niet. Zorg er dan juist voor dat iedereen zo snel mogelijk gevaccineerd wordt. “Op dit moment staan er honderdduizenden vaccins te wachten in de vriezer.”

Zelfvertrouwen

Het politiek instinct, de 23 jaar ervaring in de Tweede Kamer, spat ervan af. Zoals bij de indiening van de motie over de verhoging van zorgsalarissen afgelopen zomer, wetende dat een aantal coalitieleden wegliep of al vertrokken was, zodat die motie niet in stemming kon worden gebracht. Op Twitter kon Wilders wekenlang tekeer gaan over de ‘ongelooflijke lafheid’ van de coalitie.

De PVV-leider blaakt van het zelfvertrouwen. Schrijft in zijn verkiezingsprogramma zelfs dat de drie grootste partijen na de verkiezingen verplicht moeten onderhandelen over een nieuw kabinet. In een interview met de Telegraaf suggereert hij zelfs de ambitie te hebben om mee te regeren.

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra heeft al laten weten niets te voelen voor een samenwerking met PVV. En volgens Vossen wijst niets erop dat Wilders daar enorm rouwig om is. Zijn verkiezingsprogramma zit bomvol radicale uitspraken en plannen. Nul concessies. Amper rekening houdende met de Grondwet. Vossen: “Dit is vintage PVV. Een strategie om straks te kunnen zeggen: kijk, 1,5 miljoen PVV-stemmers worden gepasseerd.”

