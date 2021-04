Wilders dringt aan op nieuwe verkiezingen en zal eventueel Rutte IV 'keihard bestrijden’

● Nadat informateur Tjeenk Willink donderdag de kleine politieke partijen ontving, is het vrijdag de beurt aan de negen grote partijen van de afgelopen verkiezingen

● Het formatieproces zit vast sinds het wantrouwen in de leider van de grootste partij, Mark Rutte (VVD), een laagtepunt heeft bereikt

● Demissionair premier Rutte beweerde dat hij de naam van Kamerlid Omtzigt niet had laten vallen tijdens de formatiegesprekken, in tegenstelling tot wat bleek uit opgevraagde stukken