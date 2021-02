‘Wil je een WK voetbal spelen op een met bloed doordrenkte grasmat?’

Waarom komt u nu met deze woorden?

Segers: “Ik heb dit al eerder gezegd. Bij de toewijzing in 2010, al had dat toen met omkoping te maken. Maar al snel werd ook duidelijk dat arbeidsmigranten daar op een verschrikkelijke manier zijn behandeld. Ik heb me daar in 2014 over uitgesproken en sindsdien desgevraagd herhaald. En woensdag ook, nadat we deze week eerder hoorden dat er 6500 doden zijn gevallen en wij gewoon doorgaan met voorbereidingen op een feest. Terwijl we dus dansen op graven van duizenden mensen.”

Dit speelt al zo lang. Bent u niet te laat?

“Nou, we hebben nog ruim een jaar voordat het WK wordt gespeeld. Totdat de bal rolt, hebben we tijd.”

Wat is de taak van de politiek?

“De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de KNVB. Die vaardigt sporters af. Uiteindelijk moeten ook voetballers de afweging maken of ze willen spelen of niet. Het kabinet gaat primair over afvaardiging. Denk aan leden van het Koninklijk Huis, die wellicht op de tribune gaan zitten. Maar het kabinet kan ook met gelijkgestemde landen die mensenrechten hoog in het vaandel hebben contact zoeken, en kijken of er een groter gebaar nodig is.”

U sprak van een boycot. Maar is het niet goed om te proberen door voetbal Qatar te veranderen?

“Ik kan me voorstellen dat je de dialoog gaande houdt. Het is heel legitiem als we via onze ambassadeurs het gesprek voeren over mensenrechten, democratie en rechten van minderheden. Wat hier anders is, is dat deze schendingen van mensenrechten direct te maken hebben met een WK dat al 6500 doden heeft gekost. We gaan niet ineens alle banden verbreken, maar het is echt de vraag of je een WK wil spelen op zo’n met bloed doordrenkte grasmat.”

Gaat u zelf kijken?

“Dat is een gewetensvraag. Als het feest wel doorgaat en er niets verandert, is het voor mij ten zeerste de vraag. Ik ben liefhebber van PSV, Cambuur en Oranje, maar kan niet onbevangen naar die WK-wedstrijden kijken. Ik keek al met afgrijzen, dat kan ik niet vergeten. Ik sla een ronde over.”

Dan bent u waarschijnlijk toch een van de weinigen.

“Dat zou kunnen. Maar ik merk dat er veel steun is om toch een statement te maken. En ik weet hoe gevoelig landen als Qatar zijn voor prestige in de wereld. Soms moet je de macht inzetten ter bescherming van de mensen daar. Wellicht kan het ten goede komen aan de mensen die nu aan de stadions werken.”

