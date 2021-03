Wie is nieuw in de Kamer en wie verdwijnt?

JA21

JA21 heeft met de voormalig FvD-coryfeeën Joost Eerdmans en Nicki Pouw-Verweij in korte tijd drie ­zetels in de Tweede Kamer weten binnen te slepen. Eerdmans stapte samen met Annabel Nanninga eind november uit de partij van Thierry Baudet, omdat FvD antisemitisme, homofobie en racisme in de ­jongerenvereniging onvoldoende aanpakte.

Met deze twee vertrok een hele groep volksvertegenwoordigers uit lokale, provinciale en Europese ­afdelingen. Eerdmans zat in 2002 namens de Lijst Pim Fortuyn in de Kamer en is ook wethouder geweest voor Leefbaar Rotterdam. Samen met de opgestapte leden richtte hij JA21 op en voerde campagne voor een partij waar de ‘nuchtere’ FvD-achterban zich thuis kon voelen.

Volgens Eerdmans is JA21 een “rechtse no-nonsensepartij, vol ­normale mensen met gezond verstand. Voor al die mensen voor wie de VVD te links is, de PVV te rechts en de FvD inmiddels te idioot.” JA21 heeft ook meteen acht zetels in de senaat, omdat die FvD-Kamerleden ook meegingen met deze partij.

Bij1

Sylvana Simons lijkt deze keer wel een zetel te winnen met haar partij Bij1 – in 2017 lukte het haar net niet. Simons reageerde dolblij op de vermoedelijke Kamerzetel. Ze vertegenwoordigt de Black Lives Matterbeweging, die strijdt tegen institutioneel racisme. De partij zegt open te staan voor alle mensen die zich vanwege hun aard, ras of overtuiging niet vertegenwoordigd voelen in het parlement. Simons stapte in november vorig jaar uit de Amsterdamse gemeenteraad.

BoerBurgerBeweging (BBB)

Ook de actiepartij BoerBurger­Beweging (BBB) van Caroline van der Plas mag hopen op een zetel in de Tweede Kamer. De partij is opgericht omdat boeren zich niet meer begrepen voelen door de huidige partijen, omdat die het stikstof­beleid steunen en de veehouderij willen halveren. Toch wil BBB niet een ‘boze boerenpartij’ worden ­genoemd.

50Plus

De ouderenpartij 50Plus blijft, na ­alle interne ruzies en het vertrek van Henk Krol, uiteindelijk met één zetel over. De nieuwe lijsttrekker ­Liane de Haan, afkomstig van de ­Anbo, maakte een goede start, maar verspeelde die weer nadat zij zich in de campagne toch niet hard had ­gemaakt voor behoud van de AOW-leeftijd op 65 jaar.

Denk

Denk, met lijsttrekker Azarkan, verliest ook één zetel, maar behoudt er nog twee. Henk Krol en Femke ­Merel van Kooten keren niet terug in de Kamer. Ook de Haagse Richard de Mos heeft met Code Oranje geen zetel weten te bemachtigen.

