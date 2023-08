Wie heeft Omtzigt om zich heen verzameld?

Het kost Pieter Omtzigt opnieuw meer tijd om de knoop door te hakken. Pas later deze zomer neemt hij het definitieve besluit over een eigen partij, een afweging waarbij hij zwaar leunt op een hechte groep vertrouwelingen.

Met dat team om zich heen is het voormalige CDA-Kamerlid bezig met organisatorische voorbereidingen, zo blijkt uit zijn korte verklaring van maandag. Hij spreekt veelbetekenend over ‘het uitstippelen van een pad’. Hoe ver de praktische voorbereidingen zijn gevorderd, blijft echter onduidelijk. Behalve dat het proces ‘meer tijd kost dan gedacht’.

Er is nog geen enkele grote naam bekend van kandidaten voor een eventuele lijst. Vooral het proces van de rekrutering lijkt nog in een prille fase te zijn. Terwijl de tijd dringt. Over twee maanden moet de officiële kandidatenlijst worden ingeleverd bij de Kiesraad.

Het kernteam is al wél duidelijk

Voor die tijd moet de klus zijn geklaard om bij de sollicitaties het kaf van het koren te scheiden. Een probleem kan nog worden dat de nog-niet-bestaande partij nu al adhesiebetuigingen krijgt vanuit rechts-populistische hoek. Maar Omtzigt staat in het politieke midden. En daar komen ook zijn naaste adviseurs vandaan.

Duidelijk is al wel wie het kernteam vormen. Hun uitvalsbasis is de Tweede Kamer, waar Omtzigt als éénmansfractie opereert. Het zijn medewerkers die hem praktisch en ideologisch ondersteunen sinds de breuk met het CDA. Dit team werkt al twee jaar samen.

Invloedrijk is filosoof en godsdienstwetenschapper Welmoed Vlieger, hoofd beleid bij de eenmansfractie. Zij is een inhoudelijke steunpilaar. Vlieger schreef samen met Omtzigt het boek Een nieuw sociaal contract met beschouwingen over het herstel van vertrouwen tussen overheid en burgers. Ze was columnist bij deze krant. Bij het opstellen van een verkiezingsprogramma zal zij een belangrijke rol spelen. Voor een indicatie van de koers: ze heeft veel kritiek op het armoedebeleid en doet als wetenschapper onderzoek naar ‘wijs en rechtvaardig bestuur’.

Het katholieke CDA-gehalte is hoog

Er zijn meer vrouwelijke adviseurs. Zo is er het voormalige CDA-Kamerlid Nicolien van Vroonhoven, een ervaren financieel specialist die momenteel optreedt als zijn woordvoerder. Ooit deelden de twee een fractiekamer bij het CDA. Een andere persoonlijke medewerker van Omtzigt begon ook nog als stagiaire bij die partij.

Vanuit het thuisfront is er de politieke steun van echtgenote Ayfer Koc, die in 2021 nog zei dat ze een overstap naar de landelijke politiek niet uitsloot. Ze was voor het CDA jarenlang gemeenteraadslid in Enschede waar ze zich inzette voor de bestrijding van armoede en laaggeletterdheid.

Het katholieke CDA-gehalte is hoog in de cirkel rond Omtzigt. Geld voor de opstart van een politieke beweging is ingezameld onder leiding van Hein Pieper, voormalig Kamerlid en oud-voorzitter van CDA-Overijssel. Hij zat ooit samen met Omtzigt in het zogeheten Slangenburgberaad, een netwerk van kritische partijleden die debat wilden over de koers. Tegenwoordig is hij dijkgraaf.

Ze willen herbronnen met nadruk op ‘omzien naar elkaar’

Een gezamenlijke noemer van de inner circle is een persoonlijke band met het oosten van het land, onder wie ook Matthijs Punter, CDA-bestuurslid uit Enschede, in het dagelijks leven datawetenschapper. De adviseurs zijn katholiek of anderszins religieus. Politiek zijn ze ook te plaatsen: het zijn overtuigde christendemocraten die willen herbronnen met nadruk op ‘omzien naar elkaar’. Voor onafhankelijk advies is er hoogleraar bestuurskunde René Torenvlied (Universiteit Twente) over wie Omtzigt in 2022 al vertelde dat die hem ‘veel ideeën verstrekt voor de goede zaak’.

Als de partij er komt zal een verkiezingsprogramma veel van hun ideeën samenvatten. De naam kan interessant worden. Wel of geen verwijzing naar de christendemocratie? Ook daarover moet Omtzigt beslissen.

Lees ook:

Omtzigt bouwt aan nieuwe partij, maar heeft meer tijd nodig

Het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt maakt een (voorlopig) einde aan de spanning over de vraag of hij een partij gaat oprichten. Hij gaat eerst op vakantie, daarna weten we meer.