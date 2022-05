Wethouders smeken het kabinet: kom eens met fatsoenlijke regels voor EU-arbeidsmigranten

De rijksoverheid moet eindelijk eens ‘fatsoenlijke regels’ voor arbeidsmigratie opstellen, én die ook handhaven voor de arbeidsmigranten die al lang in Nederland werken. De aanpak van misstanden heeft volgens de wethouders Richard Moti van Rotterdam en Gaby van den Waardenburg van Helmond nu de hoogste prioriteit.

Het gaat om slechte huisvesting, gebrek aan gezondheidszorg, nauwelijks integratie en vooral om de regelrechte uitbuiting door werkgevers. Er is ‘dringend’ strengere wetgeving nodig. Adviezen hiervoor, zoals van de commissie-Roemer in 2019, liggen er genoeg.

Overvolle huizen

Regels zijn nodig om paal en perk te stellen aan de praktijk waarin eengezinswoningen vol met arbeidsmigranten zitten. In Rotterdam zijn er straten waar de helft van de huizen door arbeidsmigranten worden bewoond. En in Limburg verblijven soms honderden migranten bij elkaar, zonder dat omwonenden er iets over te zeggen hebben.

Volgens wethouder Moti moeten migranten voor een kamer van zeven vierkante meter, met twee personen maar liefst 450 euro betalen. Moti: “Als ouders horen dat hun kind-student zo leeft, zouden ze dat onacceptabel vinden”. Het ministerie van sociale zaken werkt aan een wetsvoorstel waarin onder meer een minimum-woonoppervlak voor arbeidsmigranten wordt geregeld. Dit moet voor de zomer bij de Tweede Kamer liggen.

Daarnaast moeten malafide uitzendbureaus effectief worden aangepakt, en liefst helemaal uit de markt gehaald. Dat kan door een keurmerk voor uitzendbureaus in te voeren, zoals er een keurmerk voor kinderopvangbureaus is. Nu blijft het dweilen met de kraan open, vinden de wethouders. Want een malafide uitzendbureau dat wordt gepakt, gaat de volgende dag gewoon verder onder een andere naam. Maar het aanpakken van deze malafide bureaus, wil het kabinet pas in 2025 doen. Moti: “We laten mensen die nu al lijden onder deze slechte omstandigheden nog drie jaar aan hun lot over.”

Registratie rammelt

Wonen en werken via de werkgever moet sowieso worden losgekoppeld. Want dan hoeven arbeidsmigranten niet meer bang te zijn voor verlies van hun baan als ze klagen over de huisvesting, zegt Van den Waardenburg.

Een ander probleem is dat arbeidsmigranten nauwelijks geregistreerd worden. Ze hoeven dat pas na vier maanden in een gemeente te doen. En zelfs dat ontwijken werkgevers door hun arbeidsmigranten tijdig te laten verhuizen. Gemeenten hoeven volgens Van den Waardenburg ook alleen de naam te registreren, niet de contactgegevens of het verblijfadres. Daardoor kan er geen goede controle plaatsvinden. De Tweede Kamer debatteert donderdag over arbeidsmigratie.

