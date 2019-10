Wethouders Den Haag verdacht van corruptie

Daarom doorzoekt de rijksrecherche dinsdag hun werkkamers in het stadhuis van Den Haag, zo maakte het Openbaar Ministerie zojuist bekend.

Het onderzoek onder leiding van officieren van justitie van het Landelijk Parket richt zich op ambtelijke corruptie, omkoping en schending van ambtsgeheim, zo meldt het OM in een persbericht.

Naast de werkkamers wordt er ook onderzoek gedaan in de woningen van de wethouders. Ook worden de huizen van drie Haagse ondernemers die worden verdacht van omkoping doorzocht. De doorzoekingen staan onder leiding van een rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam. Tientallen rijksrechercheurs en twee officieren van justitie nemen deel aan de actie.

De Mos (Economie, Sport en Buitenruimte en 1e locoburgemeester) en Guernaoui (Financiën, Integratie en Stadsdelen) worden verdacht van onder meer het tegen betaling regelen van vergunningen.

Een van de verdachte ondernemers staat op de kandidatenlijst van de Groep De Mos. Hij zou financieel hebben bijgedragen aan deze partij in ruil voor gunsten, waaronder vertrouwelijke informatie uit het stadsbestuur. Ook een raadslid van de Groep De Mos wordt door het OM verdacht van betrokkenheid bij ambtelijke corruptie.

Een woordvoerder van Richard De Mos verwijst voor commentaar op de situatie naar de woordvoerder van de burgemeester. De burgemeester heeft laten weten later op de dag met een verklaring te komen.

